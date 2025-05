Semana del Jazz en el Ateneo Obrero de Villaviciosa: estos son los dos potentes conciertos que habrá este fin de semana

El Ateneo Obrero de Villaviciosa celebra la sexta edición de su ya consolidada Semana del Jazz, una cita cultural que une cine y música en directo para rendir homenaje a uno de los géneros más influyentes de la historia. La programación, que incluye la proyección de dos documentales y dos conciertos en el salón de actos del Ateneo con entrada abierta tanto a socios como a no socios, dio comienzo a principios de esta semana con la proyección de dos documentales, “Miles Davis: Birth of the Cool” y “What Happened, Miss Simone”, que acercan al espectador a las vidas y trayectorias de dos figuras clave del jazz y la lucha por los derechos civiles.

El turno de la música llega este fin de semana. El viernes 16, a las 20.00 horas será el turno del grupo asturiano Viajeros del Swing, que traerá al Ateneo su propuesta de jazz clásico con estética de los años 30 y 40. Al día siguiente, el sábado 17 también a las 20.00 horas, actuará Aitor Herrero Quartet, con una propuesta de jazz más moderno y contemporáneo. Las entradas tienen un precio de 10 euros para socios y 15 para no socios, y pueden adquirirse en la secretaría del Ateneo entre las 16.00 y las 20.00 horas.

José Miguel Beneyto, vocal de la junta directiva del Ateneo y uno de los impulsores de la iniciativa, explica que la Semana del Jazz nació hace seis años como una forma de “llenar un vacío cultural” en Villaviciosa. “No había ninguna actividad centrada en el jazz, y decidimos probar suerte. La acogida ha sido buena desde el principio y cada año intentamos crecer, combinando propuestas locales y figuras destacadas del panorama musical", añade.

Beneyto destaca que el objetivo es ofrecer una programación diversa, con conciertos que representen tanto al jazz más clásico como a vertientes más actuales. Además, subraya que la iniciativa también atrae público de fuera de la Villa, gracias a la promoción en conservatorios y otros círculos musicales de la comarca.

Tras haber tenido que interrumpirse por la pandemia, la Semana del Jazz vuelve a consolidarse como una de las propuestas culturales más destacadas del Ateneo. “Queremos que siga creciendo, que sea una cita fija en el calendario cultural de Villaviciosa”, señala Beneyto, convencido de que la música, también en su versión más improvisada, puede ser motor de encuentro y dinamismo para la vida local.