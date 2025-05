Oles (Villaviciosa) celebra este fin de semana la Fiesta de las Flores con nueva comisión organizadora: "Va a ser un éxito"

La parroquia maliayesa de Oles celebra este fin de semana la Fiesta de les Flores, que llega marcada por el relevo en la comisión organizadora. Diez vecinos, algunos de Oles y otros recién llegados pero muy vinculados al pueblo, asumieron la responsabilidad de que la cita no se perdiera. "Nos unimos con el propósito de que las fiestas siguieran adelante porque nadie quería asumir la responsabilidad", explica Gemma López, secretaria de la nueva comisión.

El grupo, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, se puso manos a la obra en febrero y en apenas tres meses ha logrado dar forma a un programa repleto de actividades. Alguno de ellos contaban con experiencia previa en otras comisiones que han gestionado la fiesta de la localidad, pero, sobre todo, con mucho trabajo en equipo organizaron rifas, ventas de sudaderas y la preparación del libro de las fiestas para recaudar fondos y sacar el programa adelante. "Fue un poco caos, porque había que hacerlo todo contrarreloj, desde conseguir orquestas a tramitar toda la documentación y el plan de seguridad”, señala López.

A pesar de las dificultades, la respuesta vecinal ha superado todas las expectativas. Solo para la parrillada del viernes ya hay confirmadas más de 360 personas. “Para ser nuestro primer año es una locura. Si acompaña el tiempo, que creemos que si, todo apunta a que va a ser un éxito”, asegura la secretaria con ilusión. La barraca, eso sí, ha sido cedida este año a otra entidad, al no contar con suficientes manos para gestionarla. "No queríamos arriesgarnos tanto, porque no somos mucha gente, así que decidimos tomar esta decisión que creímos la mejor”, afirma López.

Así, el fin de semana se espera intenso en Oles, con el siguiente programa. El viernes (23) arrancarán las fiestas con las tradicionales descargas de voladores y una gran parrillada a las 21.00 horas, seguida de la primera verbena a las 23.30 horas, con música de la orquesta Cuarta Calle y el DJ Vas Bailar. El sábado habrá repiques de campanas y nuevas descargas, juegos infantiles por la tarde y la segunda verbena a las 23.00 horas, con Dani Parrondo “The Goat” como uno de los platos fuertes. “Sabemos que trae mucha gente y por eso esperamos que esté llenísimo”, adelanta la comisión.

El domingo 25 será el día grande, con pasacalles, salida de ramos, misa solemne cantada por el coro Manín de Llastres, procesión, canto a la Virgen de la Salud y rifa del Ramu. La jornada se completará con campeonato de fútbol, campeonato de postres, cena campestre y la última verbena, amenizada por DJ Vas Bailar, que culminará con mini fuegos artificiales. El lunes 26 se cerrarán las fiestas con una misa en memoria de los difuntos y una sesión vermut con pincheo y nueva descarga de voladores.

Además de ofrecer un programa pensado para todas las edades, la nueva comisión busca recuperar el espíritu de comunidad. “Esperamos que con este tipo de iniciativas podamos conocernos más y que se animen a participar. Si nadie lo hace, no solo perdemos ocio, perdemos también tradición”, reflexiona López.