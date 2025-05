Así suena "Esa Sidra", la divertida versión asturiana de la canción de Melody en Eurovisión (y grabada en Villaviciosa)

La DOP Sidra de Asturias lo ha vuelto a hacer: versionar un gran éxito musical para incentivar el consumo de sidra con denominación. En esta ocasión, se trata de "Esa Diva", el tema que Melody cantó en el festival de Eurovisión el pasado sábado día 16. La "cover" asturiana, cantada por Nerea Vázquez, lleva por título "Esa Sidra" y es "el temazo sidrero que Asturias, España y el mundo entero necesitaban". También es el "humilde homenaje" que la Denominación de Origen Protegida ha querido rendirle a Melody, que quedó antepenúltima en Suiza y que desde entonces guarda silencio en medio de la polémica.

El videoclip, grabado mayormente en Villaviciosa, fue lanzado este jueves y en tan solo dos horas superó las 700 visualizaciones. En el vídeo se puede ver cómo Nerea Vázquez llega en tractor en medio de una gran expectación de móviles y cámaras y empieza a cantar: "Desde Asturies la mi tierrina/ triunfa allí por dónde va/ que la cultura sidreraaaa/ ahora ye cosa mundiaaa-a-aaalll/ y enseñar a los turistas y foriatos/ que en España no se bebe solo vino/ porque cuando tomen sidra/ que-yos presta por la vida/ un culete y su sabor les conquistó/ ho ho ho ho ho ho".

Continúa: "Una sidra ye buena si de aquí ye’l pumar/ una sidra no moña si la sabes mexar/ si tien etiqueta, ¡búscala!/ ye manzana asturiana, no de cualquier lugar". Y aquí viene el pegadizo estribillo: "Una sidra se siente/ ¡ta que escoña!/ Pa quítate la sed o celebrar cualquier cosa/ resuena escanciando/ y en el vasu tien que espalmar/ Ya verán…/ Sidra, sidra, sidra, sidra. Con DO, ho, ho".

Durante el videoclip se ven varios rincones de Villaviciosa, como la plaza de abastos y el parque Ballina. La canción también fue grabada en un llagar. En "Esa Sidra", además de Nerea Vázquez, que le pone voz, participan Jony Llera, Carla Armas y Las Zapatillas Rojas como cuerpo de baile. En 2022, la DOP Sidra de Asturias ya versionó otro tema eurovisivo: el de Chanel. Fue “Escancia-Lo” y también se hizo viral.