El cosechero maliayés que tiene los derechos de imagen de una botella de sidra se ofrece a los llagareros que no quieren pagar por el envase: "Es injusto"

Las condiciones para el uso de la botella verde tradicional, la "molde de hierro", derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma a la marca como propiedad de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) está agitando las aguas del sector llagareru. Un grupo de elaboradores rechaza inscribirse en el colectivo que preside María Cardín, requisito imprescindible para recibir la licencia de utilización del envase, y están dispuestos a plantar cara, llegando a los tribunales si fuera necesario. En su empeño de que la "molde de hierro" sea de uso libre en la región estos profesionales cuentan con el respaldo de Juan Luis Poladura, conocido cosechero de manzana de Villaviciosa que hace unos años registró a su nombre la imagen de una botella de sidra como propiedad intelectual. "Si ASSA sigue adelante con su idea de cobrar por usar el envase de toda la vida, yo voy a reclamar a la asociación que me pague por los derechos de imagen", advierte Poladura, que no descarta la vía judicial en caso de que no haya un acuerdo amistoso. "Estoy a disposición de los llagareros", afirma.

Poladura es el presidente de la Asociación en Defensa de los Cosecheros de Asturias, aunque desvincula totalmente al colectivo de este asunto. "Es una cuestión estrictamente personal", afirma el maliayés, quien garantiza que no le mueven otros intereses que no sea la defensa de la sidra y del sector en su conjunto. "La botella verde es de todos los asturianos y en ningún caso puede pertenecer una persona concreta o a una asociación privada", subraya Poladura.

A juicio del cosechero de manzana, la situación que se ha generado en el sector es "muy grave" y merecería la intervención del gobierno regional para "garantizar que ASSA no obligue a pagar a los llagareros que quieran usar el envase tradicional sin estar en la asociación".

En su caso, Poladura asegura que no actuó ni actuará para lucrarse con un registro que sí utilizó hace unos años para que un elaborador de Cantabria retirase de las redes un vídeo en el que salían botellas "molde de hierro" como si fueran propias.

Para entender la polémica sobre el uso de la clásica botella verde de sidra hay que remontarse a principios de siglo. La "molde de hierro" fue registrada por ASSA en 2000 con el objetivo de evitar que el envase pudiera ser usado por elaboradores de fuera de Asturias. Pese a ello, productores de regiones como Galicia, Cantabria, Castilla y León o la Comunidad Valenciana siguieron envasando sus bebidas con la botella que había sido registrada para su utilización exclusiva en Asturias. Las gestiones de ASSA lograron que todos estos fabricantes aceptaran usar otra botella, salvo la cántabra Sidra Somarroza, a la que ASSA acabó demandando, perdiendo en primera instancia en un juzgado de Santander, y en segunda instancia en la Audiencia. Tras esos reveses, la Asociación de Sidra Asturiana acudió al Supremo, que acabó dándole la razón en julio de 2023.

En octubre de 2023, para evitar más casos de uso indebido de la botella y abrir el envase a todos los elaboradores asturianos, se procedió a la modificación de los estatutos de ASSA. En concreto se introdujo la figura del asociado básico, que permite tener la licencia de uso de la botella por una "cuota mínima", según la asociación.

ASSA invoca la Ley de Marcas y la "responsabilidad" de evitar que el envase se considere común para todas las regiones para argumentar que los elaboradores que comercializan están obligados a contar con una licencia de uso de las botellas. Además, las empresas que las fabrican deben estar autorizadas por ASSA y solo pueden vender a quienes disponen de licencia. Hay llagares que se oponen y Poladura les anima a mantener el pulso con su registro. "Pagar es injusto", concluye.