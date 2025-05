Villaviciosa se vuelca con el Lealtad en su camino al ascenso: "Es muy emocionante"

En Villaviciosa, la pasión por el fútbol late con más fuerza que nunca. El Club Deportivo Lealtad está a dos pasos de regresar a Segunda Federación y lo hace respaldado por una ola de apoyo popular que ha unido a toda la villa. Desde niños de la cantera hasta comerciantes, patrocinadores, aficionados veteranos y autoridades locales, nadie quiere perderse este momento. El ambiente que se vive en Les Caleyes es el reflejo de una comunión única entre un club histórico y su gente.

Tras la heroica remontada ante el Caudal en Mieres, el Lealtad disputará la final asturiana del play-off frente al Sporting Atlético. Para Fran Cabal, presidente del club, no hay dudas: “Estamos en los mejores años de la historia del Lealtad”. Y no es una afirmación vacía. Hace trece años, cuando junto con un amigo y otro grupo de "locos" asumió el mando del club, este debía 200.000 euros y apenas sobrevivía. Hoy, es una entidad saneada, con 17 equipos en la base, más de 400 socios fieles, y un primer equipo que lucha por volver a estar entre los grandes del fútbol asturiano.

“Queremos ascender y demostrar que podemos mantenernos en Segunda Federación”, afirma Cabal. Aunque reconoce que no cuentan con el mayor presupuesto de la categoría, sí destaca el compromiso de la plantilla, el trabajo del cuerpo técnico y, sobre todo, el empuje de la afición. “Aquí, la gente que es del Lealtad, lo es con todas las letras. No tenemos una masa social enorme, pero sí muy leal. En Mieres nos acompañaron dos autobuses llenos de niños de la cantera, y ver y vivir eso es muy emocionante”, cuenta.

Ese sentimiento lo encarna también Iván Amandi, jugador del primer equipo, que se formó en las categorías inferiores del club y regresó a Villaviciosa tras pasar por el Sporting y el Huesca. “Como jugador, nunca he vivido nada como esto. En otros equipos he jugado en los filiales, que no tienen tanta espectación, pero aquí, desde el campo, miras a la grada conoces todas las caras, ves la emoción, y eso da una confianza enorme. Esta temporada estoy disfrutando como nunca”, confiesa. El jugador reconoce que la unión entre vestuario y afición es total. “Ves a los críos en el campo, te reconocen, se ilusionan… Saben que un día pueden estar aquí”.

Desde fuera del campo, el respaldo también es contundente. Alberto Amandi, empresario de Los Caserinos y seguidor habitual, asegura que “la conexión entre el equipo y la afición es brutal. Vas a Les Caleyes y, ganen o pierdan, disfrutas, porque ves a un grupo entregado, que lo da todo. Ver a los chavales apoyando al primer equipo es una imagen que emociona”. Para él, como para muchos vecinos, el Lealtad representa más que un equipo de fútbol: es un símbolo de identidad local.

El Lealtad, además, ha sido capaz de crear un vínculo ejemplar entre el primer equipo y la cantera. Muchos de los jugadores actuales salieron de las categorías inferiores y otros, aunque hayan desarrollado su carrera fuera, siguen vinculados al club incluso como seguidores. “Tenemos chavales que están en el Sporting, pero que siguen siendo 'Black Boys' y sienten los colores del Lealtad”, explica Cabal. Esa cantera, que cuenta con más de 300 niños repartidos en 17 equipos, es una de las prioridades del club. Por eso, una de las demandas más claras es la renovación del campo sintético de Amandi, que ya tiene más de una década y sufrió daños por una riada. “No solo es por rendimiento, es por salud. Es clave tanto para el desarrollo del club como para atraer talento”, reivindica el presidente.

El respaldo institucional también está presente. Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa, el apoyo al club se ha mantenido en el tiempo, aunque desde la entidad confían en que el ascenso sirva para reforzar aún más esa colaboración y que pueda llegar más inversión autonómica. “En otras comunidades, como Galicia, hay ayudas superiores para los clubes en Segunda Federación. Aquí, con un pequeño empujón más, podríamos competir en igualdad de condiciones”, asegura Cabal.

El próximo domingo a las 18 horas, Les Caleyes será una olla a presión. El Lealtad recibirá al Sporting Atlético en el primer asalto de una final que podría devolver al club al lugar que merece. Si supera esa ronda, le esperará una eliminatoria nacional a ida y vuelta frente a un rival extremeño, con el ascenso en juego. Pero más allá del resultado, el Lealtad ya ha logrado una victoria que va más allá del terreno de juego: ha sembrado la semilla de la ilusión a todo un pueblo y ha demostrado que cuando hay identidad, esfuerzo y comunidad, cualquier sueño puede tocarse con las manos. “Subir sería la increíble”, resume Fran Cabal con franqueza. Y toda Villaviciosa lo sabe.