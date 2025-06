Carlos Capellán Montoto, párroco de Amandi, recibirá el X Puente de Honor al "Vecín del Añu"

La Asociación Cultural y de Festejos Puente San Xuan D’Amandi (Villaviciosa) presentó el programa de sus fiestas patronales, del 21 al 24 de junio. Ana Fernández Costales, presidenta de la entidad destacó que es una de las festividades "más esperadas del verano", manteniendo tradiciones e incorporando novedades, como el I Trail San Xuan, o el primer campeonato de tute. Y avanzó que Elena Alonso Piñera, directora del Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias, será la pregonera de fiestas.

"Lleva más de treinta años bailando, dirigiendo y cantando a San Xuan por la foguera, por lo que representa un gran espíritu de la fiesta uniendo a todos en la mágica noche, y tiene una profunda conexión con nuestras tradiciones de Amandi”, señalaron desde la asociación de festejos.

Por otro lado, el párroco local, Carlos Capellán Montoto, recibirá el X Puente de Honor al "Vecín del Añu". “En muy poco tiempo cumplirá 50 años al cargo de la parroquia. Don Carlos no solo es un vecín muy querido, es toda una institución, dispuesto en todo momento a ayudar no solo en su faceta religiosa, sino también en la humana de los vecinos, sin olvidar por supuesto su trabajo en la Residencia Miyar Somonte”, destacaron sobre su figura. El colectivo también agradeció a la ilustradora local Gala Valdés la realización del cartel festivo.

San Xuan para todos los gustos

Con cuatro días de actividades, los festejos comenzarán el sábado 21 con el campeonato de tute, a las 19.00 horas. El domingo será el turno de los juegos infantiles, a las 18.00 horas, la gran parrillada y la verbena a cargo de la Orquesta Charleston Big Band y el DJ Dani Vieites.

El lunes 23 será el día grande de San Xuan. Las celebraciones darán comienzo a las 12.00 horas con el desfile de xigantes y cabezudos, acompañados de gaita y tambor por las calles del pueblo. Al finalizar habrá un pincheo en el prao de la fiesta para todos los participantes y acompañantes.

Una de las novedades de este año será el I Trail San Xuan de Amandi, a las 19.00 horas. Continuará la fiesta con la merienda campestre a las 20.00 horas, la entrega de premios del I Trail y el pregón a las 23.30 horas a cargo de Elena Alonso Piñera, que recibirá el X Puente San Xuan de Honor.

El broche final lo pondrá la tradicional foguera de San Xuan, con la interpretación de la “Danza de San Xuan d’Amandi”, a cargo del Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias y la gran verbena animada por la Orquesta Cuarta Calle y el Grupo Fusión.

El martes 24 continúan las celebraciones, con la alborada a las 9.00 horas. A continuación será la misa solemne a las 12.00 horas y cantada por el Coro San Roque de Llastres. Durante la ceremonia se entregará el X Puente de Honor al Vecín del año otorgado a Carlos Capellán Montoto, párroco Amandi. Los actos de la jornada y fin de fiestas finalizarán con la procesión y subasta del ramu con el acompañamiento de gaita y tambor.