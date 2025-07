Atractivos estivales de Villaviciosa: el Museo de la Semana Santa abre al público este verano con el reconocimiento del Ministerio de Cultura

El Museo de la Semana Santa de Villaviciosa ha vuelto a abrir sus puertas este verano, pero esta vez con una distinción muy especial: es la primera vez que lo hace desde que forma parte del Directorio de Museos y Colecciones de España, gestionado por el Ministerio de Cultura. La inclusión en este prestigioso listado nacional, por la que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno llevaba luchando desde 2008, sitúa al museo maliayés junto a otros espacios patrimoniales clave del país, y refuerza su papel como uno de los grandes referentes culturales y religiosos del concejo.

“Esto es un orgullo enorme para nosotros. Desde hace años estábamos pendientes de esta inclusión, y ahora, por fin, lo hemos conseguido. Estar en este directorio es una oportunidad para que quien busque museos en España pueda conocer nuestra exposición y todo lo que la Semana Santa de Villaviciosa representa”, expresó Nicolás Rodríguez, mayordomo de la Cofradía.

La sala puede visitarse de forma gratuita hasta septiembre, de martes a sábado, en horario de 11.30 a 13.30 horas por la mañana y de 17 a 20 horas por la tarde. Como complemento perfecto, cada sábado, a las 13.00 horas, se ofrece una visita guiada que permite adentrarse de lleno en la historia, el simbolismo y los entresijos de una de las celebraciones religiosas más arraigadas de Asturias. Para participar en estas visitas, eso sí, es imprescindible reservar previamente, ya sea de forma presencial o escribiendo al correo nazarenovilla@yahoo.es.

El encargado de realizar estos recorridos es el propio Nicolás, hermano mayor de la Cofradía, cuya pasión por la Semana Santa y por el legado que representa el museo se transmite en cada palabra. Durante la visita, no solo se descubren enseres procesionales, hábitos de cofradías, cartelería histórica o fotografías que muestran la evolución de las procesiones desde sus orígenes, sino que también se accede a historias que solo cobran vida al ser contadas por él.

Con la guía del mayordomo, se pueden conocer algunos de los secretos más especiales de las piezas que dan vida a este museo. Como por ejemplo, una talla con cadenas negras y candados, colocadas como símbolo del confinamiento y la pandemia, un cuadro de un artista local en el que podemos ver a una mujer portando una mascarilla, también como símbolo de la pandemia, momento en el que se elaboró la obra, y detalles, únicos como la belleza de Nuestra Señora de la Paz, de la que Nicolás comenta con ternura “mírala bien… no me digas que no es guapa”.

Esa mezcla de devoción, historia y emoción convierte el recorrido en una experiencia singular. “A mí lo que más me llena es cuando veo que alguien se emociona al escuchar lo que cuento o al ver una imagen. Entonces sé que hemos conseguido transmitir lo que significa todo esto. Porque esto no es solo mostrar piezas, es contar una historia que nos atraviesa y que es tan especial para Villaviciosa”, afirma. Y aunque las visitas libres tienen cada vez más afluencia —el museo ronda las 18.000 visitas anuales, muchas de ellas durante la Navidad, cuando acuden a visitar el belén, del que también se encarga Rodríguez—, desde la Cofradía insisten en la importancia de participar en las visitas guiadas, que permiten vivir una experiencia mucho más completa y personal.

La sala también incluye un audiovisual que contextualiza la importancia de la Semana Santa de Villaviciosa, no solo como acto religioso, sino como manifestación cultural y artística. De hecho, está declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado desde 2015, y su arraigo se deja ver cada año en la implicación de cientos de personas que participan en las procesiones y actividades que la rodean. “Esto no se entiende solo con los ojos. Hay que vivirlo con el alma”, dice Nicolás al despedir la visita. Y lo cierto es que, al salir, algo se queda contigo. Quizás la mirada de una imagen, un susurro de incienso invisible, el retumbar de la música que se escucha durante el recorrido, o simplemente la certeza de haber formado parte, aunque solo por un rato, de una tradición que sigue latiendo fuerte en el corazón de Villaviciosa.