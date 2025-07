El Principado atiende la petición del Ayuntamiento y culminará las obras de la pasarela entre Rodiles y Misiegu en septiembre

La Consejería de Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias culminará la pasarela entre Misiegu y Rodiles en septiembre, de manera que los usuarios podrán seguir pasando por esta senda durante el verano. El Principado ha aceptado así la reclamación del Ayuntamiento de Villaviciosa, ya realizada hace dos semanas, de que las obras de restitución completa de la pasarela de madera de la senda entre Rodiles y Misiegu no impidiera la conexión entre ambos puntos.

No ha sido fácil. La empresa TRAGSA, encargada de las obras, decidió tras su inicio que no eran compatibles con el paso de los usuarios, lo que provocó la queja de los vecinos y del gobierno local de Villaviciosa, que había puesto como condición que las obras se ejecutaran por fases de modo que no impidieran el paso de Misiegu a Rodiles, al estar en plena temporada estival.

El gobierno local había planteado que las obras se realizaran de forma que una vez se levantara toda la madera del tramo de Misiegu a la ensenada y se dejara la senda abierta, para ejecutar en septiembre el tramo con la nueva base de árido compactado. Así, la obra podría continuar con el desmontaje y montaje de la nueva pasarela elevada de madera hasta Rodiles, dado que en ese tramo sí existe alternativa de paso por la playa y por el camino tras los campings .

Finalmente se ha aceptado el planteamiento, y las labores se centran estos días en acabar de retirar la madera podrida para dejar paso a los caminantes, y retomar los trabajos en la zona sin alternativa de paso dentro de dos meses.

Las reclamaciones del Ayuntamiento en este sentido vienen de largo. El Principado comunicó el pasado 23 de junio la decisión de acometer las obras, y desde el gobierno local se dejó clara la condición de que éstas fueran compatibles con el paso. Así se reflejo mediante un escrito al Consejero y al Director General el pasado 30 de junio. Previamente el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, había puesto en conocimiento del Principado que en el caso de que no puedieran garantizar el paso durante las obras, "preferimos que hagan del desmontaje de toda la estructura de madera y cesen las obras hasta septiembre”.

El gobierno municipal siempre ha dejado claro el agradecimiento al Principado, dado que "por fin después de tantos años se ocupan de reponer y reconstruir lo que se ha deteriorado". "Pero tienen que entender que estamos en temporada alta y que esta ésta única comunicación segura entre Misiegu y Rodiles", destaca el gobierno local, que lamenta además "la posición de la Demarcación de Costas, que no asume sus obligaciones y dificulta todas las actuaciones de mejora".

En este sentido, recuerdan el derrumbe de la escollera en la Playina de Miami, que amenaza el paseo, y que Costas se ha negado a reparar. El Ayuntamiento les ha dado un plazo para hacerlo y en el caso de que no lo ejecuten, será realizado con medios municipales, reclamando los costes a la Demarcación de Costas del Estado.

Ya entonces el alcalde señaló que que lo ideal en Misegu "habría sido ejecutar las obras fuera del verano, y mediante una escollera con pasarela por arriba, junto al camping, dado que la madera volverá a dar problemas al estar expuesta a las mareas, pero Costas no lo autoriza". También destacó "el acierto de sustituir la madera por árido compactado que es más duradero, pues fue en su momento un error poner todas las pasarelas de madera en contacto con el suelo, que se pudre y deteriora, y que ha generado elevados costes de mantenimiento todos estos años, que se pagan con los impuestos de todos".

Las obras supondrán una inversión de cerca de 175.000 euros y se trata de una actuación muy demandada por el gobierno local y por los usuarios desde hace años, ya que desde que el Principado construyó esta senda, se había producido gran deterioro al estar la madera en contacto con el suelo y estar la pasarela expuesta a los efectos de las mareas.

El gobierno municipal venía reclamando su arreglo, que finalmente fue incluido en el plan de actuación en la Ría, presentado por el Principado a los fondos Next de la Unión Europea y aprobado en 2021, pero los problemas que se presentaron en las obras para salvar el porréu de Villaverde-Sebrayu, tras el temporal que derrumbó los diques durante las obras, obligó a posponer los trabajos.