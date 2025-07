Una madre denuncia que su hija sufre acoso en el IES de Villaviciosa y reclama su traslado a Gijón: “Solo quiere empezar de cero”

Una madre de Villaviciosa ha denunciado públicamente la situación que vive su hija de 12 años, alumna del IES Víctor García de la Concha, tras haber sido víctima, presuntamente, de un proceso de acoso escolar que ha dejado secuelas emocionales y físicas en la menor. La madre, Inés Barturen, ha solicitado a la Consejería de Educación un cambio de centro ante la “insostenible situación” que sufre su hija desde el pasado mes de febrero. Pese a contar con documentación médica y una denuncia en la Guardia Civil, la alumna no ha sido admitida en ninguno de los tres institutos públicos de Gijón para los que solicitó el traslado: el IES Jovellanos, el IES Fernández Vallín y el IES Piles.

Según la versión de Barturen, todo comenzó con la difusión de stickers ofensivos con la cara de su hija, editados por otros alumnos y compartidos a través de WhatsApp, con mensajes vejatorios como “tengo sida” o “me gusta la prostitución”. Desde entonces, afirma que la niña ha sido objeto de burlas constantes tanto en clase como en otros entornos. “La seguían hasta casa, la esperaban fuera de las actividades extraescolares y en los recreos se escondía en los baños. Me llamaba varias veces a la semana diciendo que se encontraba mal para que fuera a recogerla”, relata.

El impacto en la salud de la menor ha sido significativo. La madre asegura que dejó de comer y perdió cinco kilos en dos meses, lo que motivó su derivación a salud mental, donde los profesionales vincularon este comportamiento con una forma de autolesión. “Cuando le dije que íbamos a cambiarla de instituto, empezó a recuperar el ánimo. Volvió a comer, estaba ilusionada. Pero cuando se enteró de que le denegaban el traslado, volvió a caer”, explica Barturen.

La familia intentó formalizar la solicitud de cambio fuera del plazo ordinario, una recomendación que le habían hecho desde el propio centro, aunque según la madre, le indicaron desde la administración que no era necesario adjuntar ni el informe médico ni la denuncia. “Solo quería que entendiesen el motivo real de solicitar el cambio, a pesar de que fuese fuera de plazo. Esto no es un capricho”, defiende. La alumna ha visto cómo su rendimiento académico se desplomaba en los últimos meses, pasando de obtener calificaciones medias y altas a suspensos generalizados. “No podía concentrarse ni estudiar, solo quería desaparecer. Es una niña muy activa, participativa y con talento, pero esto la ha apagado completamente”, lamenta Barturen.

Desde la Consejería de Educación, consultada por LA NUEVA ESPAÑA, señalan que “no consta la apertura de un protocolo de acoso escolar ni otro tipo de expediente relacionado con esta alumna”. Sin embargo, sí reconocen que “el instituto realizó unas actuaciones de mediación motivadas por un conflicto de convivencia”. En cuanto al traslado, explican que “durante el procedimiento ordinario de admisión, esta alumna no ha obtenido plaza en ninguno de los centros solicitados debido a que no se disponían de puestos vacantes”, y que “la consejería no realiza reservas de plazas por problemas de convivencia, salvo en casos graves como el acoso escolar, debidamente acreditado, en cuyo caso el procedimiento afecta normalmente al presunto agresor”. A pesar de ello, ambas partes están en contacto para intentar solventar la situación, cuya solución parece ser que podría pasar por encontrar una plaza en otro centro gijonés para la menor. "Por el momento, lo que han hecho es trasladarme qué institutos tienen plaza aún en Gijón. He llamado, y me dicen que presente la documentación, pero no me aseguran que mi hija tendrá plaza en otro centro", explica Inés Barturen.

La madre insiste en que se está ignorando el alcance de la situación y considera que su hija encaja dentro de los denominados como “casos extraordinarios” que permiten una reubicación escolar. También lamenta la falta de apoyo por parte de las instituciones y denuncia no haber recibido respuesta por parte de la Asociación contra el Acoso Escolar ni de los responsables de escolarización. “La única persona que se implicó fue la tutora. Me llamó llorando, me dijo que se habían cargado a mi hija. ¿Y cuándo será para ellos un caso importante? ¿Cuando ya no se pueda hacer nada? Tengo miedo a lo que pueda pasarle a mi hija, que tome una mala decisión por esta situación”, lamenta la progenitora.

Por el momento, la menor continúa matriculada en el IES de Villaviciosa, aunque su madre asegura que “no puede volver” y sigue buscando alternativas, incluso contemplando un empadronamiento en Gijón para facilitar el traslado si fuese necesario. “El padre de la niña vive allí y tenemos un piso. No creí que sería necesario recurrir a estos límites pero la situación es insostenible. No se trata solo de un cambio de instituto, sino de darle la oportunidad de empezar de nuevo en un entorno seguro”, concluye.