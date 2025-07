Ignacio Alonso L. Iñarra custodia las historias perdidas de Villaviciosa: "Seguiré escribiendo"

Ignacio Alonso L. Iñarra es, además de un enamorado de la Ría de Villaviciosa y su defensa, un coleccionista de historias curiosas, algunas perdidas en el tiempo, todas ellas aderezadas con un intenso trabajo de documentación y noveladas para una lectura más ágil, con los protagonistas tomando la palabra para desvelar al lector sus cuitas.

El autor dio ayer a conocer en el Ateneo local su última obra: "Historias de Villaviciosa", con un total de diez capítulos a través de los cuales se abre una ventana al pasado del municipio con pasajes no exentos de humor, cuando no de nostalgia y siempre con máximo cariño por el relato. "He tratado de que tengan un interés histórico, y de escribir con tono humano sobre cosas que pasaron aquí y que mucha gente no conoce o que se habían perdido con el tiempo", explica.

Así, entre las muchas curiosidades que se pueden leer en el volumen, de nada menos que 400 páginas, figura un capítulo dedicado al "atalayeru" de Tazones. Un personaje que "vivía en una cabaña en la zona más alta del pueblo y tenía el cometido de avisar de la llegada de piratas y de advertir a los pescadores cuando veía pasar las ballenas. Una vez avistó una que se había escapado de Ribadesella y vino a morir a la playa de Rodiles, y cuento cómo se comportaron todos los implicados en la historia: pescadores, vecinos, y hasta el preboste que tenía privilegios sobre las capturas".

El mismo personaje fue el primero en ver, según la obra de Alonso L. Iñarra, "a los enviados para el desembarco de Carlos V, y los vecinos, pensando que eran piratas, los recibieron con horcas y engazos para echarlos". Una vez deshecho el entuerto, "se vio que no había dónde alojar al príncipe y se lo llevaron a Villaviciosa". A Tazones también dedica una historia de corsarios: la vida de un náufrago que según la leyenda se convirtió en pirata y trabó amistad con un azabachero.

Y de Selorio rescata la historia de Trinidad Suardíaz, una chica de que desapareció en los 70 y de la que nunca más se supo. "Yo reinterpreto la historia y le doy un final: muere a manos de su marido que también desapareció en aquella época", relata.

Volviendo a Carlos V, Alonso Iñarra también rescata la historia de su viaje y del barco en el que cubrió la singladura, en Engelen, "desde que se armó hasta que llegó a Asturias, con todas sus vicisitudes: el barco se les quemó, sufrieron grandes tormentas y peligros de todo tipo", recuerda.

Otro capítulo recupera una historia que se remonta al año 1.600, cuando llegó el maíz a España. "Con motivo de la hambruna en aquellos años, el párroco de Priesca mandó un mensajero a buscar el maíz que había llegado al occidente de Asturias a través del gobernador de Florida. Regresó con él, pero antes tuvo que pasar muchas aventuras para cruzar la región, que por entonces era una selva", sostiene el autor.

En la obra hay espacio para historias cercanas, como la de "mi bisabuelo de Olivar que se fue a hacer la milicia a Cuba y llegó a ser capitán jurista. Allí lo asesinaron, y he podido reconstruir el relato real con las cartas que se intercambiaba con mi bisabuela", relata Iñarra, que también ha rescatado la historia de un emigrante a México a través de un manuscrito original conservado en una casa de indianos, en el que s describe el encuentro con los piratas camino de Veracruz.

Es en definitiva una obra para pasar un buen rato entretenido y que deja ganas de más. Y habrá continuación, porque "me apetece seguir escribiendo", promete el autor.