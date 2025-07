El Ayuntamiento de Villaviciosa pide permiso a Costas para arreglar el hundimiento del paseo de Rodiles

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha solicitado a la Demarcación de Costas en Asturias la autorización para reparar el hundimiento registrado en la zona noreste del paseo de la playa de Rodiles, conocida popularmente como “la playina de Miami”. La actuación, que afectará a un tramo de unos 10 metros, contempla la reconstrucción del extremo noreste de la escollera de protección, cuyo deslizamiento ha socavado la base del paseo, provocando la aparición de oquedades, daños estructurales y la rotura de barandillas de seguridad.

El gobierno local ya ha redactado y remitido el proyecto técnico a Costas, y según indican, el ente estatal se ha negado a ejecutar la obra al considerar que no le compete, aludiendo a que las instalaciones fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en 2003, tras ser construidas por la propia Demarcación. Desde el Consistorio se discrepa de este planteamiento, argumentando que el derrumbe no puede considerarse un caso de mantenimiento ordinario, sino una obra mayor. “Lo mismo sucedería si se desplomasen los diques exteriores o uno de los puentes que conforman el paseo”, subrayan desde el equipo de gobierno, que advierte que, si no hay acuerdo, se planteará una vía judicial para exigir responsabilidades.

El proyecto —que tiene un presupuesto base de licitación de 18.429,85 euros y un plazo de ejecución estimado de un mes— incluye trabajos de demolición, excavación, colocación de una nueva escollera de piedra con hormigón ciclópeo, reposición del colector de pluviales y canalizaciones de servicios, pavimentado con adoquines y recuperación de la zona verde con especies autóctonas. También contempla medidas de seguridad, drenaje y adaptación ambiental al tratarse de una zona con múltiples figuras de protección, como Reserva Natural Parcial, ZEC, ZEPA y Sitio Ramsar.

El deterioro, según detalla el proyecto, fue provocado por los temporales y la acción de las mareas, que afectaron a una tubería de drenaje de PVC de 315 milímetros, cuyo fallo impidió evacuar el agua adecuadamente, provocando una acumulación que incrementó la presión en el terreno y derivó en el colapso parcial del talud. Ante la peligrosidad del estado actual, el Ayuntamiento ha procedido a señalizar la zona afectada, pero advierte de que, si no se actúa con urgencia, el daño podría extenderse hasta comprometer la plataforma de la carretera. La obra solo podrá iniciarse tras recibir la autorización expresa de la Demarcación de Costas, al encontrarse en dominio público marítimo-terrestre.