"Cuando se apagó España": los expertos recomiendan en Villaviciosa sistemas de almacenamiento a gran escala para que no se repita el colapso

El Salón de Actos del Ateneo Obrero de Villaviciosa fue el escenario en la tarde del martes para el desarrollo de la charla “Cuando se apagó España”, un encuentro divulgativo en el que se analizó en profundidad el histórico apagón eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril y sus implicaciones en el presente y el futuro del sistema energético español. Bajo el subtítulo “Qué pasó, por qué y qué viene después”, el acto reunió a profesionales del ámbito universitario y del sector de las energías renovables, que compartieron sus conocimientos técnicos y sus propuestas de solución ante un problema que ha puesto en evidencia las carencias del modelo actual.

Carlos Gómez, ingeniero eléctrico y profesor de la Universidad de Oviedo, fue el encargado de abrir la sesión con una ponencia en la que, junto al trabajo de sus compañeros Ángel Navarro y el estudiante de doctorado estadounidense Bryan Murray, explicó los desafíos que plantea la integración masiva de energías renovables en la red eléctrica. “El problema no es tanto que falte investigación, sino que no se están implementando muchas de las soluciones que ya existen”, señaló, citando como ejemplo la “inercia virtual”, un concepto técnico que, aunque parezca novedoso, su compañero Navarro ya investigó para su tesis en 2014 y que podría contribuir a evitar futuros colapsos eléctricos.

Gómez insistió en que “la red eléctrica española ha funcionado históricamente muy bien, pero le ha faltado adaptarse a los nuevos tiempos”, destacando la necesidad urgente de incorporar sistemas de almacenamiento a gran escala, algo que aún no se ha desarrollado suficientemente por la falta de incentivos económicos. “Por mucho que investiguemos, si no hay una rentabilidad que lo respalde, las soluciones no llegarán al mercado”, advirtió.

La segunda parte del acto corrió a cargo de Francisco Fernández, ingeniero técnico industrial y gerente de la empresa Voltivi, especializado en autoconsumo fotovoltaico. En su intervención, abordó soluciones prácticas para los hogares, como los sistemas de paneles solares combinados con baterías y sistemas de backup que permiten seguir contando con electricidad incluso en caso de apagón. “El apagón generó una ola de interés por estas instalaciones. Antes, la gente se centraba en los paneles; ahora, buscan también baterías y sistemas de respaldo que aseguren el suministro”, explicó.

Fernández compartió el testimonio real de un cliente que, gracias a tener implantado un sistema completo de generación y almacenamiento, fue uno de los pocos en su entorno que no se quedó sin luz. “Hubo muchas dudas de por qué la gente no tenía electricidad si el día era soleado y contaban con paneles solares. La clave está en tener el sistema completo bien dimensionado, porque sin el sistema de almacenamiento, en ese momento, aunque tengas paneles, no hay energía”, explicó.

El acto, organizado por el propio Ateneo, fue presentado por su vicesecretario, Alfonso Palacio, quien subrayó la importancia de abrir espacios de reflexión sobre temas de actualidad que afectan directamente a la ciudadanía. “Queríamos traer a Villaviciosa un debate que aún no se había planteado desde ninguna otra organización local, y hacerlo de la mano tanto de la Universidad de Oviedo como de profesionales del sector privado es para nosotros un motivo de orgullo”, señaló.

La charla, con entrada libre hasta completar aforo, generó un notable interés vecinal, lo que evidencia la creciente preocupación social por la seguridad energética en un contexto de transición ecológica. Los ponentes consideran fundamental que la ciudadanía entienda el concepto y cómo se está desarrollando la energía y las nuevas formas de obtenerla. “La idea es un poco darte los conocimientos suficientes para que puedas pensar políticamente en el tema y no dejarte arrastrar un poco por cómo lo cuentan los demás”,expresó Gómez.