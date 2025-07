Blanca Romero desvela en televisión la historia de su casa en Asturias y el "traumático" parto de su hija Lucía Rivera

Blanca Romero ha sido la primera invitada al nuevo programa de Isabel Jiménez, "Mis raíces". En la entrevista, la actriz se ha sincerado con la periodista sobre sus inicios como modelo, la decisión de ser madre o los detalles de su templo, su casa en Villaviciosa. Romero no aparece sola en este relato sobre sus raíces. La acompañan sus padres, amigos y su hija con Cayentano Rivera, Lucía Rivera. Entre todos dibujan a una mujer fuerte, luchadora, que se considera afortunada, pero también reconoce los duros tragos que ha tenido que superar. La entrevsita más íntima de Blanca Romero ha tenido una buena acogida de audiencia. "Mis raíces" se estrena en Cuatro con un gran 8,8%.

La intérprete nació en Gijón y pronto voló. Le ofrecieron un contrato como modelo y, pese a las reticencias de su padre, lo hizo. Y empezó su carrera meteórica. Es una mujer cosmopolita, que ha vivido en París o Nueva York, pero cuyas raíces siempre han tirado mucho. Fue con el nacimiento de su segundo hijo cuando decidió regresar a Asturias. A la casa en la que inviritó sus ganancias y que construyó su padre "poco a poco". “Estoy a gustísimo aquí, tranquilísima. Esta casa la levantó mi padre hace 20 años y fuimos muy poco a poco… aquí metí casi todos los ingresos que tuve”, comentaba la artista. Para ella su casa es esa "cueva" en la que "estar a tu aire, estar a tu ritmo…”.

La dura crianza de Lucía Rivera

La maternidad fue otro de los temas estrella de la entrevista. Recuerda cuando vio el positivo en el test de embarazo y en ese momento supo que iba a tener a su hija, pese a su juventud. Tenía 21 años. Fue duro. "Criarla, educarla sola... Lo pasé mal", rememora entre lágrimas Romero. Lo difene como una "pedazo de lección" que le puso la vida. Según cuenta, ella no tuvo "la suerte" de tener un padre que "te ayude a mantenerla, a cuidarla, que la quiera, que se comprometa y sea un tío guay".

Tuvo un parto "traumático". A Blanca Romero le tuvieron que realizar una cesárea porque "venía de pie y, al sacarla, le rompieron las dos piernas por tres lados". Según cuenta su propia hija, estuvo "clínicamente muerta porque no había incubadoras de un hospital a otro; me tuvo que reanimar con el desfibrilador". De hecho, su madre tuvo que pedir el alta voluntaria para acudir a otro hospital a ver a su hija con la cesárea recién hecha. "Fue horrible, horrible, horrible", confiesa la actriz.

Superado este primer bache, llegaron otros. La carrera de Romero seguía y fue su madre la que se encargó de Lucía. Ella recuerda que son su abuela estudiaba y con su madre jugaba. "A mi me tocó una madre divertida y a Martín seguramente una madre mucho más seria", señala Lucía.

Cayetano Rivera truncó su carrera como actriz

Sobre el amor, Blanca bromea. "No he podido tener yo la suerte de tener un forrado que esté bueno, que me quiera, que me ame, que me ayude a criar a los críos, que me ponga tres nannys...", comenta entre risas y lágrimas a una compresiva Isabel Jiménez, que le recuerda que la vida no es así.

¿Qué paso con Cayetano? “Mi matrimonio no fue tan traumático, fue más traumático a nivel mediático, pero no fue nada tóxico ni nada insano Cuando nos separamos yo lo viví con pena y pasé luto. Lo pasé mal”, aseguraba Blanca. Reconoce que esta relación truncó su carrera. “Me perjudicó en la carrera como modelo, hice una carrera brutal en París, en Londres, en Italia... Pues dejé de ser modelo y pasé a ser la mujer de, y luego la ex de, entonces eso como que manchó mucho mi imagen. Aquí nunca me dieron una portada, como en París. En París me hice un carrerón de la virgen y aquí se truncó”, comentaba afectada.

Así es la casa de Blanca Romero en Villaviciosa

Romero disfruta cada día de su casa, una vivienda de dos plantas con cinco habitaciones, piscina y vistas al campo y al mar. Blanca Romero vive bajo los techos altos con un lucernario que logra una conexión orgánica con la primera planta y aporta más luz. El jardín, grande.

Una escalera de hierro y hormigón une las plantas. La de abajo tiene hechuras de almacenaje y también de galería de arte con cuadros y recuerdos. Los detalles son importantes. Por ejemplo, un biombo de madera oscura contrasta con la luz que se cuela del exterior y baña suelos de madera blanca con una pincelada de estilo bohemio que encaja a las mil maravillas con la filosofía de la modelo y cotizada influencer.