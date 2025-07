Incidente entre el párroco de Villaviciosa y una influencer en el museo de la Semana Santa: "Me ha pegado un cura, será que soy muy mala persona"

Una influencer y un cura se encuentran en el museo de la Semana Santa de Villaviciosa y la cosa acaba con una denuncia ante la policía, un post denunciando agresiones físicas y un sacerdote resignado a haber sido víctima de un montaje. La improbable peripecia acaba de suceder este viernes en Asturias, durante la visita de la sevillana Lola Cruzado (8.268 seguidores en Instagram) al museo de la Semana Santa de la Villa, donde se encontró con Gonzalo Suárez (71 años, seis al frente de esta parroquia).

Lo que allí sucedió difiere mucho según el relato de una y otro. La primera, @lolacruzador en su perfil de Instagram, publicó un post en el que se adjuntan fotografías de lo que parecen marcas en los brazos por haber sido zarandeada. Explica que decidió acudir al museo y que cuando estaba escribiendo en el libro de visitas el sacerdote le llamó la atención, diciéndole que estaba gastando mucho papel y que el libro costaba dinero.

Como ella replicó con la frase "creo que el señor no juzgaría de esta forma", siempre según el relato de la influencer, el párroco "se volvió loco", la zarandeó y la echó a empujones. "Me ha pegado un cura, será que soy muy mala persona", concluye en su pequeño vídeo, donde lamenta el encontronzado con la Iglesia y manifiesta su pesar por un comportamiento que considera muy alejando de los principios cristianos. Según Lola Cruzado, ya ha puesto una denuncia ante la Policía Municipal por una agresión física.

Por su parte, el párroco de Villaviciosa, Gonzalo Suárez, ofrece una versión muy diferente. Asegura que se trata de "un montaje de una chica que parece que quiere dinero".

"No quiero echar leña al fuego", afirma, " pero lo que dice es todo mentira, no hay ninguna agresión y tampoco la voy a denunciar yo a ella por acoso". Preguntado acerca del incidente, el cura de Villaviciosa admite que sí hubo amonestación por la conducta de la joven: "Como es mi deber, le llamé la atención porque estaba encendiendo velas sin poner el dinero en el cepillo, y ella me dijo que la iglesia está muy rica".

Suárez también resume con una frase contundente el encontronazo: "Pensé que estaba mal de la cabeza pero lo que buscaba era otra cosa". Respecto al problema del libro, Suárez también admite que hubo otra discusión, no por escribir muchas páginas, sino por haberse saltado una hoja y escribir donde no tocaba. "El libro cuesta su dinero, sí, eso también se lo dije", relata. El cura añade que la influencer se despidió de él, sin zarandeo alguno por su parte, diciéndole que le iba a denunciar y que le iba a costar dinero que le retirase la denuncia.