Álvaro Muñoz Escassi, de vacaciones en Villaviciosa, tras su sonada ruptura con Sheila Casas: "Uno siempre vuelve a donde fue feliz"

Álvaro Muñoz Escassi, de nuevo en los focos tras su sonada ruptura con Sheila Casas, hermana de los actores Mario y Óscar Casas, está de vacaciones en Villaviciosa. El jinete y participante de la última edición de Supervivientes disfruta estos días de amigos, buena comida y tranquilidad. "Uno siempre vuelve a donde fue feliz", ha escrito Escassi en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías en las que aparece sentado cómodamente en una silla, leyendo la novela "El alquimista", en un hotel rural de lujo, situado en San Miguel de Arroes, a unos 15 minutos de Gijón.

Álvaro Muñoz Escassi aclara su boda con Sheila Casas: "¿Tu cómo sabes que lo la he hincado todavía?" / Telecinco

El hotel donde el famoso jinete, ex de la modelo María José Suárez y la actriz Lara Dibildos (con la que tiene un hijo en común), descansa es una exclusiva villa compuesta de ocho habitaciones con piscina, gimnasio y zona deportiva, rodeada de verde.

"Mejor que en brazos", escribe la actriz gijonesa Blanca Romero entre decenas de comentarios. "El descanso del guerrero", comenta el coreógrafo Poty Castillo, en referencia a su paso por Supervivientes, reality en el que quedó segundo, tras la victoria de Borja González. "Merecido descanso después de un concurso de 10", apunta otro seguidor. "Vienes a la tierrina porque te tratan bien", señala otra fan, en este caso asturiana.

Asturias, su destino predilecto

En verdad, no es la primera vez que Escassi se refugia en Asturias. Lo mismo hizo el verano pasado, coincidiendo también con otra ruptura sentimental: la de María José Suárez. Incluso se llegó a decir en aquella ocasión que había venido con un nuevo amor, la actriz Hiba Abouk. En 2023, el jinete eligió también la región y más concretamente Villaviciosa para celebrar su 50 cumpleaños en una finca privada, en la que reunió a una multitud de rostros conocidos. Desde Lara Dibildos hasta Jesulín de Ubrique. Tuvieron fabada y arroz con leche de menú.

También en esta ocasión, Escassi ha aprovechado para disfrutar de la buena comida. Tal y como compartió en sus redes sociales, estuvo hace dos días con amigos en el restaurante Casa Kilo, en Quintes (Villaviciosa). "Mucho tardé en venir a veros…, con vosotros voy a la guerra con un tenedor!! Gracias por estos momentos!", escribió acompañando una fotografía en la que sale junto a cuatro amigos.

La ruptura con Sheila Casas

El pasado 4 de julio, cuando todos creíamos que estaban viviendo su mejor momento juntos, Escassi y Sheila Casas sorprendían anunciando su ruptura después de 8 meses de intensa relación en los que no dudaron en gritar a los cuatro vientos su amor. En este tiempo, mucho se ha especulado sobre las causas y más aún con la polémica que se formó con su ruptura con María José Suárez.

Jota Caral / Benito Domínguez

Dieciocho días después de ese sorprendente anuncio, Sheila Casas se pronunció precisamente este lunes, asegurando que se encuentra "muy feliz" y que se "alegra" de que su ex también esté retomando su vida con este viaje a Asturias con amigos. "Me alegro muchísimo por todo el mundo, la verdad, que a todo el mundo le vaya bien y le deseo lo mejor a todo el mundo, pero no tengo nada más que decir", expresó, guardando silencio sobre los motivos del desamor.