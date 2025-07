Juan Parrondo se despide del Grupo de Montaña Llama Ello tras toda una vida dedicada al monte: "Tiene que entrar gente joven"

Después de más de tres décadas como presidente del Grupo de Montaña Llama Ello, Juan Parrondo cuelga oficialmente las botas de directivo, aunque no las de montañero. A punto de cumplir 80 años y tras liderar desde 1991 una de las entidades deportivas más activas de Villaviciosa, anuncia su adiós a la directiva con un deseo claro: “Que entre gente joven, porque los viejos ya estamos para sopitas y buen vino”, dice con una sonrisa.

Parrondo, figura imprescindible del montañismo local, fundó el grupo junto con Miguel González y un puñado de amigos tras la desaparición del anterior club de montaña de la empresa Nestlé. “Éramos ocho colegas con ganas de seguir saliendo al monte, y decidimos montar lo nuestro. Al principio no teníamos ni idea, pero fuimos aprendiendo sobre la marcha”, recuerda.

Desde entonces, el Grupo Llama Ello se ha consolidado como uno de los colectivos más activos del concejo, con casi 200 socios y un programa anual lleno de actividades que tocan todos los palos de la montaña, rutas, carreras, escalada, esquí de montaña, e incluso jornadas de formación, como su ya bien conocida Semana de Montaña.

Durante estos años, Parrondo no solo ha liderado la organización sino que ha estado en primera línea, entrenando, guiando, gestionando y hasta poniendo dinero de su bolsillo. “Decidí no tener hijos para ir al monte, ese fue mi nivel de compromiso”, comenta entre risas, con esa mezcla de humor asturiano y entrega absoluta que le caracteriza.

Uno de los momentos que más valora es el crecimiento del grupo hasta convertirlo en uno de los referentes de la montaña en Asturias. “Somos el club más barato de la región, con una primera cuota de veinte euros y a partir de ahí una cuota anual de cinco. Cobramos diez euros por excursión para los socios y quince para los que no lo son. Y aun así, conseguimos organizar salidas de calidad, atraer a gente joven y mantener la esencia del grupo”, afirma con orgullo, recordando particularmente la Semana de la Montaña, con treinta ediciones a sus espaldas, es uno de los emblemas de la asociación, con charlas, concursos, o la carrera popular que organiza el grupo en la villa y que reúne a más de mil personas cada mes de diciembre.

De lo que le hubiera gustado ver antes de marchar de la primera línea del colectivo, el nuevo rocódromo, una instalación que, pese a estar terminada desde hace meses, sigue cerrada. “Llevamos dos años peleando por ello. Lo desmontamos, lo trajimos, lo montamos con amigos, pintamos todo… Y ahí está, cerrado, esperando a que alguien decida cómo se gestiona”, explica.

“El rocódromo no es para nosotros, es para los jóvenes. Es una herramienta para atraer a más gente al deporte, y ahora mismo está tirado”, explica el aún presidente, afirmando que es una de las penas que arrastrará, no poder verlo abierto aún como directivo.

Juan Parrondo siempre ha estado ligado a la montaña. A lo largo de su vida, ha viajado por media Europa y buena parte del mundo con la montaña como motivación. Desde rutas por el Mont Blanc —donde logró subir con 11 personas en una expedición organizada por él— hasta travesías en Marruecos, los Dolomitas o Canadá.

“Yo cero de idiomas, pero siempre me las arreglé para sacar los viajes adelante”, dice con orgullo. Su pasión por la montaña le ha llevado incluso a compartir aventuras con generaciones más jóvenes, a quienes trata de transmitir su conocimiento. “Hace poco estuve con dos chavales, uno bombero y otro atleta, y aunque me costó seguirles el ritmo, fui capaz de llegar antes que ellos a la base de un glaciar. Porque la juventud ayuda, pero la experiencia también cuenta”, asegura.

Ahora, su objetivo es seguir saliendo al monte “como siempre, pero sin tener el peso de organizar y gestionar el papeleo”, afirma, pero no sin añadir que “para lo que me necesiten desde la nueva directiva, siempre me tendrán aquí”, expresa con su bien conocida predisposición.

Y es que su implicación con Villaviciosa no se limita al club: fue directivo del equipo de fútbol local, participó en la comisión de festejos y nunca ha dudado en arrimar el hombro. “Siempre trabajé por Villaviciosa, y lo seguiré haciendo mientras pueda. Pero al frente ya no tengo edad para estar”, defiende.

Juan Parrondo se despide de la directiva con la mochila cargada de vivencias, pero también con tareas pendientes. Su despedida marca el fin de una etapa, pero también el inicio de una nueva para el Grupo de Montaña Llama Ello, que ahora afronta el relevo generacional con la fuerza de quienes recogieron el testigo de su legado. Porque si algo tiene claro Juan es que la montaña, como la vida, se escala mejor cuando se comparte.