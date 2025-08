El laberinto de la ría de Villaviciosa

Ordeno al ordenador las ideas que me asaltan cada día sobre lo que está pasando con la ría de Villaviciosa desde hace muchos años. Lo último es consecuencia de varias noticias alarmistas sobre lo que pasa en uno de los miles de edificios abandonados de nuestra geografía, donde pueden aparecer un criadero de cerdos maltratados, un taller ilegal, las consecuencias del abandono de decenas de años o un cadáver de animal o persona que a todos inquiete.

Una nave abandonada en la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa toma protagonismo y deja a todos los posibles responsables con el culo al aire, pero no se revuelve nadie. La guardería de la Reserva, la de Costas, Transición Ecológica, Medio Ambiente, el "otro medio" y todas las consejerías del elenco que gestionan nuestro bienestar no dicen ni pío: posiblemente, al verse reflejados en la nave abandonada, buscaron al responsable y respiraron aliviados, conscientes de que no es de su competencia. Buuuufff…

Supongo que todos apuntan al Ayuntamiento como último recurso, también responsable de la parte que le toca. Si es posible, todo acaba en el Ayuntamiento, que es muy consciente y conocedor de la trampa de Costas al rodear una nave, que se inunda en pleamar, fuera de su "línea de Dominio Público", evitando posibles conflictos de propiedad sobre inmuebles, vertederos y otras incomodidades municipales.

Ironías aparte, las administraciones asturianas y del Gobierno central, responsables ambas de la gestión de alguna de las decenas de competencias que afectan a la ría de Villaviciosa, no se entienden, se rehúyen, no parecen conscientes de la gran importancia y repercusión social de lo que tienen que gestionar como elemento integrador de lo que es Asturias, de su gran impacto sobre la calidad de vida de las personas, del respeto al turismo, al comercio y a la naturaleza.

La lentitud e ineficacia de la respuesta a los problemas hace de este entorno un laberinto intencionadamente complejo para que se pierda quien se adentre en él.

Ejemplos recientes no faltan, como los graves desprendimientos en una playina de la ría, junto a Rodiles, ignorados durante años, que dejan al aire peligrosas escombreras sobre la arena de la playa. La solución de esta última tropelía podría dar lugar a un par de capítulos de alguna serie de Netflix en base al siguiente argumento:

El Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), que es esa línea conflictiva que el Ministerio para la Transición Ecológica mueve a su antojo, lo marca el nivel máximo de las mareas, aproximadamente… Desde esa línea hacia tierra hay una zona de 6 metros de ancho que delimita la servidumbre de paso; esta superficie está regulada en la ley de Costas, y su mantenimiento es responsabilidad del Estado.

En una pequeña playa de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, y desde hace más de tres años, se ha producido –en zona de servidumbre, concretamente en la escollera que la protege– un desprendimiento que pone en riesgo la playa de arena (zona de baño), la acera peatonal y la calle aledaña (zonas de tránsito).

Para dilucidar quién es responsable de la reparación, la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento de Villaviciosa se han cruzado 18 escritos oficiales desde noviembre de 2023, entre ellos varios informes técnicos, realizados por ingenieros de caminos de "ambos bandos", con fotos, planos y decenas de páginas para documentar una reparación de 39.805,82 euros (IVA incluido) y litigar sobre quién se los debe gastar …

Una de las escenas en las oficinas de la Delegación de Costas del Estado en Asturias, bien podría ser como sigue …

Jefe de la Delegación de Costas (DC): Te he dicho que les mandes un informe tipo "siete" que es el adecuado para las reposiciones de escollera.

Ingeniero: Pero es que no podemos alegar que el agua nunca ha llegado hasta la escollera porque las mareas se han llevado casi todo el material suelto del derribo.

Jefe DC: Que no, habrán sido los niños de la playa jugando a hacer castillos con cubos y palas.

Ingeniero: pero, si les mando las fotos del satélite, no coinciden con la pleamar y no podemos demostrar que el agua nunca llega a la escollera.

Jefe DC: Pues pon que se ha producido por la tubería de drenaje del imbornal de la zona de servidumbre.

Ingeniero: … Pero, somos nosotros los responsables de su mantenimiento.

Jefe DC: No me calientes la cabeza, haz un informe "del siete" porque no podemos reconocer que llevamos sin mantenimiento más de tres años, que lo resuelva el Ayuntamiento, que al fin y al cabo es para su gente.

Hace un par de años, el presidente del Principado, Adrián Barbón, en reunión con el alcalde de Villaviciosa, aceptaba crear una fórmula para solventar "la necesidad urgente de establecer una coordinación entre las distintas consejerías con competencia en el espacio protegido (la ría), así como con las entidades estatales que también cuentan con algún tipo de responsabilidad".

Prometer no empobrece. No hay avances, los permisos de la Demarcación de Costas son cada vez más lentos, redundantes y limitativos; la Reserva deja de tener director durante meses; las guarderías son escasas; los porreos se inundan por mala ejecución de las obras; el marisqueo ha desaparecido; la Villa sigue en peligro de inundación; varias carreteras se ven afectadas por las mareas, y la mayoría de las cosas, no todas, podrían resolverse planificando sin depender de la lentitud e ineficiencia de ciertas administraciones.

Hace tres años que damos la lata, reunimos firmas, hacemos conferencias y llenamos la Villa de carteles, lonas, anuncios y los periódicos de noticias y proyectos, pero no avanzamos. Nos puede la lentitud e ineficacia de los que tienen la sartén por el mango … y el mango también.