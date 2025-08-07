Las obras para el saneamiento de Rodiles y Misiegu saldrán a contratación este año, avanza el Ayuntamiento de Villaviciosa

El saneamiento de Rodiles y Misiegu saldrá a contratación este año, tras haberse publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE) su último trámite, explica el Ayuntamiento de Villaviciosa, en referencia al anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias de inicio de expediente de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con destino a la ejecución de las obras.

"Se trata del último paso de autorización administrativa necesario para que el Principado pueda aprobar la licitación de las obras, que cuentan con una partida en los presupuestos del Principado para este año", indica el gobierno local. El plazo de información pública del proyecto concluye el próximo 11 de agosto, y el Ayuntamiento de Villaviciosa ya ha emitido el informe correspondiente.

Por su parte, el Servicio de Proyectos y Obras Hidráulicas de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, está ultimando la licitación de las obras del proyecto de saneamiento de Rodiles, que incluye también las zonas de Muslera y El Picu, abarcando así las parroquias ribereñas de la ría de Tornón y Seloriu.

La anterior Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático adjudicó en marzo de 2022 en 71.995 euros el contrato para la redacción del proyecto de saneamiento integral de la margen derecha de la ría de Villaviciosa, para la conexión de los ramales secundarios del saneamiento de Carda, Tornón y Seloriu, que no se incluyeron en su momento, cuando el Principado ejecutó el proyecto de extensión de colectores de la margen derecha que solo abordó la conexión de parte de la parroquia de Seloriu, dejando al resto y a Carda y Tornón sin conexión.

El proyecto, debido a la amplitud del ámbito geográfico, se ejecutará ahora por fases dando prioridad a las poblaciones más próximas a la ría, con el fin de concentrar la inversión en la mejora ambiental de la reserva natural. También se analizará el funcionamiento de la red de saneamiento en el caso de infraestructuras ya existentes y desarrolladas con acometidas domiciliarias en algunas localidades.

Así, este primer proyecto del plan, incluye la zona de Rodiles, dado que es uno de los principales arenales de Asturias, y los núcleos de vivienda de El Picu y Onón en Tornón, todos ellos situados en pleno borde de la ría.

La inversión supera los dos millones de euros y el presupuesto de este año contempla una partida plurianual. Con este trámite, se espera la licitación de las obras dentro de este año.

“Venimos reclamando desde el equipo de gobierno inversiones en saneamientos en Villaviciosa y este es uno de los proyectos pendientes que afectan a la margen derecha de la ría, que es muy necesario para corregir el error que se cometió, al conectar sólo al saneamiento una parte de la parroquia de Seloriu", dijo el alcalde, Alejandro Vega.

El regidor cargó contra José Manuel Felgueres. "Parece mentira que aún no estén conectado núcleos como Misiegu, Seloriu, en plena reserva y vinculados a una playa como Rodiles, y más cuando el PP ha gobernado toda la vida, y tiene de líder a quien fue concejal, alcalde, y sigue siendo diputado y presidente del PP, que es de Seloriu",dijo. "Este proyecto se financiará con los presupuestos regionales contra los que votó el ahora diputado Felgueres” , añadió.