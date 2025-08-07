La "reina de los mares" sale gigante en Tazones: "No había visto una tan enorme en mi vida"

El restaurante El Uría de Tazones, se ha hecho con un extraordinario ejemplar de corvina capturado en la costa de Villaviciosa. Se trata de uno de los mayores vistos en Asturias, con un peso de 31,2 kilos y una longitud de 1,57 metros.

“Es muy raro encontrar piezas de este tamaño. En nuestro restaurante nunca habíamos recibido un ejemplar semejante. Yo, personalmente, no había visto un ejemplar tan enorme en mi vida. Estamos muy contentos de poder ofrecer un pescado tan bueno a nuestros clientes, que además nos dará para bastantes raciones”, explica Raúl Chacón, responsable del establecimiento.

El ejemplar, expuesto en Tazones. / V. A.

Su hijo, Pedro Chacón, jefe de cocina, se muestra entusiasmado con su preparación: “La corvina es muy versátil pero la voy a cocinar a la plancha, que es como mejor se disfruta un buen pescado del Cantábrico. Lo acompañaré con una vinagreta tibia, tomate concassé y un toque de vinagre de Módena. El resultado será espectacular”, asegura.

Carlos Ramos, otro de los chefs del restaurante, destaca las cualidades del pescado: “Tiene una carne blanca similar a la lubina, pero más firme y con un sabor a mar muy profundo. Además, su alto valor nutricional lo convierte en un plato de lujo para nuestros clientes”, apunta.

Dos piedras de nácar en la cabeza

Como curiosidad, en el restaurante ya han extraído las dos piedras de nácar que este tipo de peces presenta en la base del cráneo, dentro de la columna vertebral. Las piezas, de buen tamaño, ahora decoran el local como recuerdo del espectacular ejemplar.

La enorme corvina ha causado gran revuelo entre vecinos y turistas que visitan el puerto pesquero, muchos de los cuales se han acercado para verla. Este pescado, muy apreciado en la gastronomía asturiana y apodado “reina de los mares”, será la estrella del restaurante Uría durante los próximos días.