El Lealtad presentó sus nuevas equipaciones en el stand de Villaviciosa en la Feria de Muestras

El Lealtad de Villaviciosa presentó ayer en el stand que el municipio tiene en la Feria de Muestras de Asturias (FIDMA) las nuevas equipaciones del club para la temporada 2025/2026. Fue un acto para dar a conocer vestimenta y patrocinadores, entre los que se encuentra el Ayuntamiento maliayés, Sidra El Gaitero, Sidra Castañón, Turismo Villaviciosa, GAM, Ascensores Tresa, Tartas San Martín e Intrazados.

El stand del concejo, tal y como explicó el alcalde, Alejandro Vega, cuenta con programación diaria y acoge la actividad de colectivos del municipio además de desarrollar la labor de promoción del territorio.

Este viernes 8 acude la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa-Cubera, que difundirá sus actividades y publicaciones. Será a partir de las 12.00 horas.

El lunes 11 de agosto se presentará en la feria la programación del Festival Internacional de la Gaita 2025 y habrá actividades de la Banda de Gaites Villaviciosa – El Gaitero. El 12 de agosto, a las 12.00 horas, están previstas presentaciones a cargo del equipo femenino del Club Deportivo Rodiles F. S., cuyas integrantes son pregoneras de las fiestas del Portal. Habrá además degustación de arándanos y frutos rojos.

El miércoles 13 estarán en el stand a partir de las 12.30 horas responsables de la Asociación Amigos del Primer Desembarco de Carlos V (Tazones), que presentarán el programa de este año.

El jueves 14 es el día de Villaviciosa en la feria y se contará con representantes del Ateneo Obrero. Está prevista una recepción en la entrada principal del recinto con el acompañamiento del Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias y un acto institucional en la Sala Anfiteatro. Habrá además una visita al stand y tendrá lugar la presentación del Cuaderno nº 36 de Cubera “Malfechor D. Diego de Valdés”.Las actividades se desarrollan a mediodía.

El viernes 15 de agosto tendrán lugar actividades de promoción de Villaviciosa como destino cultural y religioso, en el Camino de Santiago, con su Semana Santa y con su riqueza patrimonial e histórica, el románico y el conjunto monumental de Valdediós.

El Día de los Acuarelistas, con el Grupo Nieblastur, será el 16 de agosto. Estarán presentes sus integrantes con su actividad semanal “Sábados de Gloria”, repartidos por la feria pra pintar en el recinto. En el stand de Villaviciosa se mostrarán los distintos trabajos realizados y estará a la venta el libro “Villaviciosa: Espacio y Sentimiento. Poemario Ilustrado”.

El domingo 17 la Cofradía Amigos de les Fabes realizará promoción de las Xornaes de Les Fabes de Villaviciosa y habrá una degustación, a las 13.00 horas, a cargo del colectivo.