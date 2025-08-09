Ignacio Alonso L. Iñarra: "Puede que el 60 por ciento de la almeja de la ría de Villaviciosa sea ya japonesa"

Desde 2011 se han sembrado en la ría de Villaviciosa cerca de un millón de alevines de almeja fina y es probable que con ello se haya producido la entrada de ejemplares de almeja japonesa, especie invasora que "posiblemente representa hoy más del 60 por ciento de la población de almeja de la ría". Es una afirmación de Ignacio Alonso L. Iñarra, del Grupo Social "Protejamos Nuestra Ría". La hizo en el marco del acto "La Ría: ficción y realidad", organizado por este colectivo y que trajo como ponente en esta ocasión a José Manuel Fernández Babarro, del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este ofreció en el teatro Riera una conferencia sobre "Bivalvos: amenazas actuales e importancia de su investigación", pero fue Iñarra quien dio en la presentación del invitado una síntesis de los avatares del estuario maliayés.

Recordó que fue en 2011 cuando, ante los niveles de contaminación detectados en la carne de los moluscos por bacterias fecales e.coli, se aplicó la prohibición de marisqueo que sigue vigente hoy día. En esos años de prohibición, añadió, el Principado "decidió aportar una subvención a los mariscadores que no podían ejercer, llegando hasta 2024, fecha en que se jubiló el último de los mariscadores tradicionales de la ría".

Se refirió después a la siembra de almejas que se ha venido llevando a cabo por parte de la Administración: "Una tras otra han fracasado, no logrando que los alevines creciesen suficientemente hasta alcanzar tamaños comerciales". Y reflexionó después sobre el hecho de que en todo este tiempo "se han desarrollado todo tipo de razonamientos para justificar que los alevines morían y que la población de adultos disminuía, buscando la causa en supuestos vertidos químicos tóxicos, contaminación por aguas fecales, variaciones de composición y temperatura del agua, disminución de la salinidad, etcétera".

A su juicio, en estos años, especialmente en los últimos, las Administraciones "han estado informando de mejoras que iban a ser la panacea de la limpieza de las aguas, de la vuelta al marisqueo, la bonanza de la renaturalización de la ría...".

Sin embargo, el panorama en la ría de Villaviciosa deja "una sensación de absoluto desconcierto y desconocimiento, por falta de concreción en la explicación de las razones por las que los moluscos continúan con una elevada tasa de contaminación que impide su marisqueo" y de los motivos por los que "la población de moluscos parece disminuir de forma significativa".

Los responsables del Grupo Social "Protejamos Nuestra Ría"también ofrecieron unos vídeos y abrieron un coloquio en torno al estado del estuario maliayés, en el que "sigue siendo necesario realizar un estudio sobre la procedencia de la contaminación".

Se destacó que el Principado sigue sin facilitar información sobre las aguas vertidas desde el túnel bajo la ría y que continúan pendientes dos actuaciones principales: el descabezamiento de los arroyos que vierten al sistema de saneamiento de Villaviciosa y la incorporación al saneamiento de la margen izquierda de la ría.

En el acto se abordó asimismo el proyecto de "La senda cicloturista y peatonal entre Villaviciosa y El Puntal". A partir de la información técnica disponible sobre la iniciativa, se mostraron unas imágenes recreadas mediante Inteligencia Artificial, que unidas a fotografías reales del paisaje de la ría, dieron idea de lo que podría ser el resultado final de la construcción de la senda.