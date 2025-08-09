Carlos Paterson e Israel García clausuran el XIV Ciclo de Órgano de Valdediós

Brillante clausura en Valdediós del XIV Ciclo de Órgano de Villaviciosa. Con otro lleno absoluto se cerró ayer esta actividad organizada por la Fundación José Cardín Fernández que puso el broche con la actuación del Dúo de Cornetto y Órgano formado por el valenciano Israel García y el aragonés Carlos Paterson.

Ofrecieron un programa dedicado íntegramente al Siglo de Oro español. García y Paterson hicieron alarde de una gran compenetración y complicidad, ajustando el órgano a la sonoridad del cornetto, este instrumento tan usado en los grupos de música antigua. Mientras, en las obras para órgano solo, se pudo escuchar el instrumento en su plenitud sonora, con una magistral interpretación del repertorio español.

El recital fue el final perfecto para otra exitosa edición, con un gran elenco de músicos internacionales que han hecho disfrutar al numeroso público a lo largo de estas cuatro semanas en las que se ha llenado la iglesia de Santa María de Valdediós.

Así desde la Fundación José Cardín Fernández quieren expresar su agradecimiento al Arzobispado de Oviedo, por las facilidades prestadas para la celebración de este nuevo ciclo de conciertos en un entorno de tan alto valor histórico y simbólico.

Por el ciclo han pasado este año los artistas Cosimo Prontera (Italia), Franz Hauk (Alemania) y Susana G. Lastra (España).

Lastra, directora artística del evento, supo hacer vibrar al público con un programa centrado en el Barroco para conmemorar los 312 años que cumple el órgano de Valdediós.