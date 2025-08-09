Todo a punto para la Semana del Comercio en la Calle de Villaviciosa

Villaviciosa se prepara para vivir días de mucho dinamismo en sus calles. Del 13 al 17 de agosto, la Plaza José Caveda y Nava acogerá el tradicional Mercado de Artesanía y Productos Agroalimentarios, organizado por el Ayuntamiento, con una docena de puestos que ofrecerán cerámica, cuero, joyería, azabache, textil, miel, frutos rojos, quesos y productos de la huerta, todos con sello de calidad asturiano. El horario de apertura de los stands será de 11.00 a 20.00 horas, salvo el domingo, que cerrará a las 15.00 horas.

Simultáneamente, del 11 al 17 de agosto, la asociación de comercio, hostelería y servicios Acosevi dinamizará los principales ejes comerciales con conciertos, desfiles de moda infantil y femenina, talleres, degustaciones y actividades para toda la familia. Las calles se decorarán con paraguas, sombreros de paja y ornamentación temática en las calles del Agua, Sol, Valle Ballina Fernández, Balbín Busto y Plaza del Crucero.

Esta Semana del Comercio en la Calle arrancará con jornadas de puertas abiertas en Estética Lna (lunes a jueves, con cita previa) y talleres infantiles en Ludoteca La Casina (toda la semana, de 16.00 a 17.00 horas).

También destacan los talleres de vares d’herba (miércoles, 12.00 horas) y bordado con Tamara Díaz (miércoles, 18.00 horas), además de las demostraciones de bolsos de crochet de Colorada en Inzu Concept Store (sábado y domingo, 11.30 a 14.00 horas).

Desde el jueves, la actividad se concentrará en la Plaza Caveda y Nava, con stands de 10 y 20 Only Woman, Angelitos de Yema, Cuadra 2 Arte y Coleccionismo, Nonna y Pipa. También habrá un rincón solidario de la asociación "Tendiendo puentes con Sucumbíos" y otro de la Comisión de Fiestes del Portal, con venta de merchandising y captación de socios.

Programación infantil

La programación infantil incluye "La Villa en Colores" (todas las mañanas), globoflexia y pintacaras (viernes, 12.00 a 14.00 horas), y diseño y manualidades con Angelitos de Yema (domingo, 12.00 a 14.00 horas). El jueves por la mañana se instalará una foodtruck de Fuensanta con degustación de cerveza.

La música de estos días correrá a cargo de Silvidos y Gemidos, D-Rumba, Froky y La Cebra Coronada y Rockin' Robins. Uno de los momentos más esperados será el desfile de moda infantil y femenina, el viernes a las 19.30 horas ,en la calle Valle Ballina Fernández.

La oferta gastronómica estará a cargo de La Viajera Sibarita con su Street Food (martes a domingo, de 13.00 a 15.30 horas y de 20 a 22.00 horas), que incluirá "Bocados de barrio", un "homenaje a México, Bocata Nostrum, Gilda Fest y Ostra Club".

El domingo por la noche, Cremela pondrá el broche final con cócteles con helado a cargo de Ignacio Cuevas Capin.