Todo a punto para la Semana del Comercio en la Calle de Villaviciosa

Acosevi presentó el programa de una cita anual que coincidirá con el Mercado de Artesanía y Productos Agroalimentarios organizado por el Ayuntamiento

Por la izquierda, Charo Cimas, del colectivo, la concejala Rocío Vega y Laura Jiménez, también de la asociación, con su perro «Napo», durante la presentación de los actos. | VICENTE ALONSO

Vicente Alonso

Villaviciosa

Villaviciosa se prepara para vivir días de mucho dinamismo en sus calles. Del 13 al 17 de agosto, la Plaza José Caveda y Nava acogerá el tradicional Mercado de Artesanía y Productos Agroalimentarios, organizado por el Ayuntamiento, con una docena de puestos que ofrecerán cerámica, cuero, joyería, azabache, textil, miel, frutos rojos, quesos y productos de la huerta, todos con sello de calidad asturiano. El horario de apertura de los stands será de 11.00 a 20.00 horas, salvo el domingo, que cerrará a las 15.00 horas.

Simultáneamente, del 11 al 17 de agosto, la asociación de comercio, hostelería y servicios Acosevi dinamizará los principales ejes comerciales con conciertos, desfiles de moda infantil y femenina, talleres, degustaciones y actividades para toda la familia. Las calles se decorarán con paraguas, sombreros de paja y ornamentación temática en las calles del Agua, Sol, Valle Ballina Fernández, Balbín Busto y Plaza del Crucero.

Esta Semana del Comercio en la Calle arrancará con jornadas de puertas abiertas en Estética Lna (lunes a jueves, con cita previa) y talleres infantiles en Ludoteca La Casina (toda la semana, de 16.00 a 17.00 horas).

También destacan los talleres de vares d’herba (miércoles, 12.00 horas) y bordado con Tamara Díaz (miércoles, 18.00 horas), además de las demostraciones de bolsos de crochet de Colorada en Inzu Concept Store (sábado y domingo, 11.30 a 14.00 horas).

Desde el jueves, la actividad se concentrará en la Plaza Caveda y Nava, con stands de 10 y 20 Only Woman, Angelitos de Yema, Cuadra 2 Arte y Coleccionismo, Nonna y Pipa. También habrá un rincón solidario de la asociación "Tendiendo puentes con Sucumbíos" y otro de la Comisión de Fiestes del Portal, con venta de merchandising y captación de socios.

Programación infantil

La programación infantil incluye "La Villa en Colores" (todas las mañanas), globoflexia y pintacaras (viernes, 12.00 a 14.00 horas), y diseño y manualidades con Angelitos de Yema (domingo, 12.00 a 14.00 horas). El jueves por la mañana se instalará una foodtruck de Fuensanta con degustación de cerveza.

La música de estos días correrá a cargo de Silvidos y Gemidos, D-Rumba, Froky y La Cebra Coronada y Rockin' Robins. Uno de los momentos más esperados será el desfile de moda infantil y femenina, el viernes a las 19.30 horas ,en la calle Valle Ballina Fernández.

La oferta gastronómica estará a cargo de La Viajera Sibarita con su Street Food (martes a domingo, de 13.00 a 15.30 horas y de 20 a 22.00 horas), que incluirá "Bocados de barrio", un "homenaje a México, Bocata Nostrum, Gilda Fest y Ostra Club".

El domingo por la noche, Cremela pondrá el broche final con cócteles con helado a cargo de Ignacio Cuevas Capin.

