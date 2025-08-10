Comienza en Villaviciosa el Festival de la Ría "Enrique Correa": estos son los conciertos previstos hasta el 15 de agosto
La recaudación de los recitales en el Riera se entregará a Cáritas
Comienza en Villaviciosa el XIV Festival de la Ría "Enrique Correa", que se celebra hasta 15 de agosto. Se inicia hoy, domingo, a las 20. 00 horas, en el Teatro Riera, con un concierto de clarinete, oboe, flauta, trompa y fagot, novedad en el programa. Mañana, a la misma hora, pero en la Iglesia de la Oliva, tendrá lugar un concierto de flauta y arpa, con obras de Bach, Bizet y Chaikovski, entre otros.
El miércoles 13, a las 20.00 horas, se ofrece un concierto de cuerdas y vientos en el Riera, con obras de Crusell y Mozart, y el viernes 15 es el esperado Concierto sobre la Hierba, en Misiegu, a las 19.30 horas. La Orquesta de Cámara Villa Misiego, junto a alumnado del V Curso Internacional de Música Ateneo, tocarán ante los cientos de espectadores que cada año acuden a esta emblemática cita.
La recaudación de los conciertos en el Riera se entregará a Cáritas. Las entradas solidarias tienen un precio de 2 euros en la taquilla del teatro, desde una hora antes del inicio. En el caso de la cita en la iglesia de La Oliva la entrada es libre hasta completar aforo y no es necesaria retirada previa.
En lo que respecta al Concierto sobre la Hierba, en Misiegu, el donativo va destinado a la Asociación de Amigos del Festival en la misma entrada al concierto.
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Santiago Abascal, de vacaciones en Asturias, visita Tazones para comer
- Las Clarisas también endulzan el verano: 'Los vecinos nos han pedido repetir productos que se habían agotado
- Lucía Velasco reivindica Oles, 'tierra de memoria, mineros, artesanas, gaiteros que no se cansan y escanciadores como Dios manda
- El programa del Portal de Villaviciosa contará con 40 actividades en los seis días de fiestas
- Villaviciosa, con stand propio por primera vez en la Feria de Muestras de Asturias en un año con especial protagonismo de la cultura sidrera
- El vasco José Reyes Ramos gana el Certamen de Pintura Puertu de Tazones
- Villaviciosa inicia las visitas guiadas a su colección de arte contemporáneo: 'Hay mucho nivel en estas obras