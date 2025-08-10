La Feria del Azabache llega a su XXIII Edición en Tazones

El puerto acoge hasta mañana, lunes, la tradicional cita de artesanos en Villaviciosa

Uno de los stands de la feria.

Uno de los stands de la feria. / Vicente Alonso

Vicente Alonso

Villaviciosa

Feria del Azabache de Asturias en el puerto de Tazones. La emblemática cita que acoge Villaviciosa llega este año a su edición número 23. En el evento participan diversos talleres artesanos pertenecientes a la Asociación Acebache, entidad dedicada a preservar y promover esta tradición.

El azabache, un mineral de gran valor simbólico y cultural en el Principado, es trabajado con maestría por los artesanos para crear piezas únicas de joyería. Entre ellas destaca la emblemática cigua, considerada la joya estrella por su profundo arraigo en la cultura popular de la región.

Además, los visitantes pueden admirar o adquirir anillos, medallones, colgantes, escudos y otras creaciones que combinan tradición, diseño y expresión artística. La feria no solo ofrece una muestra de la riqueza artesanal del Principado, "también busca fomentar el conocimiento sobre el origen, la historia y el valor cultural del azabache, atrayendo tanto a expertos como a curiosos y turistas", explican desde Asociación Acebache. La feria se prolonga hasta el lunes.

