Retiran en Villaviciosa los carteles que prohibían algunas prácticas deportivas náuticas en Misiegu
El Principado elimina los paneles que vetaban canoas o windsurf, entre otros, tras las quejas de Ayuntamiento y vecinos
Adiós a las señales que prohibían algunas actividades en Misiegu, en Rodiles. Tras las quejas del Ayuntamiento de Villaviciosa y de los vecinos, la dirección de la Reserva Natural de la Ría, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, retiró ayer los carteles que habían sido colocados recientemente y que habían causado malestar entre los usuarios.
Prohibían, por ejemplo, la práctica de paddlesurf, windsurfing, canoas, motos acuáticas o embarcaciones, que en realidad se venían desarrollando "con normalidad desde hace muchos años en la zona, sin que se hubiese producido problemas de convivencia o impacto", destaca el gobierno local.
"La medida había provocado el rechazo tanto del Ayuntamiento como de las asociaciones de vecinos de la zona y vecinos y usuarios en general. El gobierno municipal se había dirigido al director general de Custodia del Territorio, David Villar, solicitando una rectificación de la medida, que finalmente se ha producido", informó el ejecutivo maliayés.
Según explicó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, "el problema que está en la base son las propias normas del Instrumento de Gestión Integrado (IGI), que prohíben actividades que el sentido común indica que son compatibles con la protección de la reserva, por lo que lo que debe hacerse el revisar ese instrumento de gestión cuanto antes, en este y en otros muchos aspectos".
El regidor destacó además "que no vimos normal que si la norma es de 2014 se coloquen ahora las señales, cuando además, no vemos que sea una prioridad, y cuando el Instrumento de Gestión Integrado ha agotado su plazo de vigencia y está en causa de revisión obligada".
Aprobación de la norma
Alejandro Vega Riego también indicó "que en 2014, cuando se aprobó esta norma, el gobierno municipal de entonces, del PP, debería haber presentando alegaciones en esto y otros temas, e incluso recurrirlo, pero no se hizo nada, y luego vienen las consecuencias".
Por otro lado, el alcalde reclamó asimismo que el Principado impulse "con agilidad los cambios de regulación que se necesitan".
