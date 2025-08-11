"Miramar Ensamble" emociona en el Festival de la Ría "Enrique Correa", que arrancó en el Teatro Riera

La XIV edición del Festival de la Ría "Enrique Correa" arrancó ayer en el Teatro Riera con un concierto excepcional de un quinteto de viento integrado por clarinete, oboe, flauta, trompa y fagot. Esta propuesta, inédita en la programación habitual de las anteriores ediciones, sorprendió gratamente a los asistentes y marcó un inicio vibrante de este ciclo de conciertos.

El "Miramar Ensamble", integrado por solistas de reconocida trayectoria, ofreció una actuación impecable, ejecutando con gran maestría obras de compositores clásicos y contemporáneos, que pusieron en valor la riqueza tímbrica y expresiva de cada instrumento.

Hoy lunes, a las 20.00 horas, el ciclo prosigue en la Iglesia de Santa María de la Oliva con una de las propuestas más singulares de esta edición: un delicado concierto de flauta y arpa. El miércoles 13, también a las 20:00, el Teatro Riera volverá a ser escenario de una vibrante combinación de instrumentos de cuerda y viento. El viernes 15 ,a las 19.30 horas, tendrá lugar el emblemático Concierto sobre la Hierba, en Misiegu.

La Orquesta de Cámara Villa-Misiego, con la colaboración de alumnos del V Curso Internacional de Música Ateneo Obrero de Villaviciosa, interpretarán un atractivo programa ante los centenares de asistentes que cada año se congregan en la finca de Villa Misiegu, para disfrutar de esta experiencia musical al aire libre en plena naturaleza.