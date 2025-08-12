Villaviciosa celebra su concurso de sidra casera el próximo domingo día 24
El programa sidrero en el concejo se completa con la Fiesta de la Sidra el próximo 6 de septiembre y el Festival de la Manzana de octubre
Villaviciosa inicia la semana que viene un intenso programa sidrero con el certamen de la sidra casera, que se celebrará el próximo domingo día 24. El concurso, organizado por la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, fue presentado por el alcalde, Alejandro Vega Riego, y el representante de la organización Javier Antuña.
Con este evento se abre una amplia programación festiva que ha sido anunciada en el stand del ayuntamiento maliayés en la Feria de Muestras, y que está integrada, además, por la Fiesta de la Sidra (el sábado, 6 de septiembre), el Concurso de Sidra Natural y el Concurso de Escanciadores preparado en el marco del Festival de la Manzana que se celebrará del 10 al 13 de octubre. Cerrará el calendario de eventos sidreros la final de los concursos de sidra casera de Asturias, Memorial Mundo Collada, en el que se decidirá la mejor sidra casera de toda Asturias.
La fase eliminatoria de este concurso se celebrará en la semana del 18 al 21 de agosto a partir de las 18.00 horas en la Sidreria la Ballera, y la final tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento el próximo 24 de agosto a partir de las 12.00.
Los interesados en participar podrán inscribirse desde ya mismo en el teléfono o whatsapp 685870362, en el mail sidracasera@gmail.com, en la Sidrería La Ballera o en el propio local de recogida, ubicado en la calle General Campomanes, 20. Los participantes deberán entregar dos cajas y seis botellas entre el 9 y el 14 de agosto en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.
Los premios consistirán en trofeo, diploma, 400 euros, 2.500 corchos micronizados y cena para dos personas para el primer premio; trofeo, diploma, 200 euros, descorchador y cena para dos personas, para el segundo; trofeo, diploma, 100 eruos y cena para dos personas para el tercer clasificado; y trofeo, diploma, 50 eruos y cena para dos personas para el cuarto premio. Del 5º al 12º puesto habrá también trofeo, diploma y cena para dos personas.
