La Banda de Gaites Villaviciosa "El Gaitero", cada vez más internacional: esta es su próxima actuación
Los maliayeses han sido invitados al prestigioso Festival de Folclores del Mundo en Francia
La Banda de Gaites Villaviciosa “El Gaitero” llevará el nombre de Villaviciosa al sur de Francia, participando en la sexta edición del prestigioso Festival de Folclores del Mundo “Folkolor”, que se celebrara del 13 al 18 de agosto en la localidad de Montréjeau.
Este festival internacional reúne expresiones culturales de diversos países con la participación de agrupaciones procedentes de Colombia, Francia, India, Venezuela, Benín, Wallis y Futuna, Georgia, Montenegro, Malasia y España. La cita se ha consolidado como un espacio de encuentro y celebración de las tradiciones musicales y dancísticas de todo el mundo.
La representación asturiana estará compuesta por la Banda de Gaites maliaya y el Grupo Folklórico “Trebeyu” de Xixón, quienes compartirán escenario y llevarán al público francés una muestra vibrante del folclore asturiano.
Con esta participación, la Banda de Gaites Villaviciosa “El Gaitero”, continúa su labor de difusión de la música tradicional asturiana más allá de nuestras fronteras, reafirmando su compromiso con la cultura y el patrimonio de la región.
