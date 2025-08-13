Villaviciosa celebra mañana jueves su día en la Feria de Muestras: este es el programa de una jornada con invitado especial

Villaviciosa celebra mañana jueves su día en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en la que está presente por primera vez con stand propio y un amplio programa de actividades que visibiliza, además de los recursos turísticos, culturales, y asociativos de diferentes entidades del concejo.

El acto empezará con la recepción oficial a las 11.45 en la entrada principal del recinto ferial, para a continuación dirigirse al acto institucional que tendrá lugar a las 12.00 horas en el salón anfiteatro del Palacio de Congresos. Una vez terminado, se hará una visita al stand de Villaviciosa, donde el Ateneo Obrero informará acerca de su actividad, con la participación en los actos de la Banda de Música de Villaviciosa

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), es el principal evento de promoción comercial y empresarial de Asturias, y uno de los principales de España, y por ello, el gobierno municipal de Villaviciosa, ha apostado este año, por estar presentes con stand propio en FIDMA.

La Feria de Muestras de este año está marcada por el especial protagonismo de la cultura sidrera, y con presencia de Villaviciosa también en el cartel de la Feria, ya que ha sido encargado por la Cámara de Comercio de Gijón al reconocido artista villaviciosino Guillermo Simón con una obra titulada "Expansión".

Por ello, el gobierno municipal ha invitado de forma especial al Día de Villaviciosa al pintor y profesor maliayés, así como al profesor de la Universidad de Oviedo, director de la Cátedra de la Sidra y redactor del documento de la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, Luis Benito García. Este último presentará una avance del estudio encargado por el Ayuntamiento de Villaviciosa sobre la cultura sidrera en el concejo, que verá la luz el próximo Festival de la Manzana que se celebrará del 10 al 13 de octubre de 2025 en Villaviciosa

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), se ha convertido el escaparate perfecto para celebrar que la cultura sidrera asturiana ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y Villaviciosa ha querido destacar con su presencia el papel fundamental del municipio en la cultura sidrera asturiana, dado además que este año se celebra el Festival de la Manzana en la capital maliayesa.

El Ayuntamiento de Villaviciosa quiere favorecer la asistencia de las personas mayores a la Feria en el día del municipio, y para ello, en coordinación con las asociaciones de mayores, ha organizado un servicio de autobuses que incluyen la entrada al recinto. Uno saldrá de Villaviciosa, coordinado por el Hogar del Pensionista y el otro, de cuyas inscripciones se hará cargo la asociación Cuídome Cuídame, saldrá de Argüeru con parada en Venta Les Ranes y San Miguel Les Llonxes. La salida en ambos casos será entre las 10.00 y las 10.30 horas. La salida de vuelta está prevista a las 18.00 horas. Los autobuses y el acceso a la Feria serán gratuitos hasta completar aforo, respetándose estrictamente el orden de inscripción.

Rodiles F. S.

Este martes además han pasado por el stand de Villaviciosa las integrantes del Club Deportivo Rodiles F.S., que serán las pregoneras de las fiestas del Portal el próximo mes de septiembre. Las deportistas repartieron fresas y arándanos al público, y en el acto se presentó al fichaje estrella del equipo: la jugadora Jana Marqués de Oliveira. Además, acompañadas por el concejal de deportes, José Antonio Fernández, y el alcalde, Alejandro Vega, presentaron su nueva equipación para la temporada.

El Rodiles F. S. cerró el año pasado escribiendo otra página para la historia del deporte de Villaviciosa. Con este primer equipo femenino que jugó su tercer play-off de ascenso a Primera y sigue luchando por subir a la máxima categoría de la que es considerada como la mejor liga del mundo de fútbol sala. El equipo B ganó por su parte la Copa Principado por segunda vez, y el infantil cadete se proclamó campeón de Asturias por quinta vez.

En el primer año del equipo alevín se colocaron como subcampeones de Asturias, y el equipo masculino se mantuvo por segundo año en tercera división nacional. Todos estos méritos han hecho que el Club haya sido reconocido como el mejor equipo de Asturias en su modalidad en 2024.