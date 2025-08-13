Villaviciosa habilitará un nuevo aparcamiento junto a Mercadona: estas son las características del espacio para estacionar

Villaviciosa tendrá un nuevo aparcamiento con 170 plazas. El gobierno municipal ha llegado a un acuerdo con la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), propietaria de un solar de suelo comercial situado junto al supermercado Mercadona, para que se pueda habilitar como aparcamiento provisional, hasta el momento en que la propiedad desarrolle la construcción prevista en la parcela. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la propiedad ante el problema existente de falta de aparcamiento públicos, dado que en las normas urbanísticas vigentes no se destinaron solares de cesión para aparcamientos públicos.

Ante esta carencia, el actual gobierno municipal ha firmado varios acuerdos con empresas y propietarios privados para que se pueda aparcar en los solares, hasta que se edifiquen. La última actuación, en este mismo año, fue la ampliación del aparcamiento de lo que fue el lagar de Sidra Miravalles, propiedad actualmente de la constructora DICAR.

Ahora se pondrá a disposición de vecinos y visitantes un solar de 5.200 metros cuadrados que ha sido acondicionado para poder servir como aparcamiento. El solar, de uso comercial, albergará un establecimiento comercial de la marca LIDL, que ha llegado a un acuerdo con Central Lechera Asturiana para el desarrollo del proyecto. El acuerdo con el Ayuntamiento permitirá el uso público como aparcamiento hasta que se inicien las obras. Se estima que el nuevo aparcamiento podrá ofertar 170 plazas de aparcamiento.

"Desde que llegamos al gobierno hemos dado soluciones al problema del aparcamiento en Villaviciosa y este es un nuevo ejemplo, que facilitará el estacionamiento en estas fechas y para todas las actividades que organizamos en agosto, el Festival Internacional de Gaitas, el Portal y el Festival de la Manzana. Respondemos así, como podemos a la grave falta de planificación de los sucesivos gobiernos del PP", destaca el alcalde, Alejandro Vega.