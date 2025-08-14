Carlos V desembarcará en Tazones con más de un centenar de figurantes: este es el plan de celebraciones previsto

Carlos V y su hermana Leonor de Austria adelantaron ayer su llegada a Tazones. Los protagonistas de la Fiesta del Desembarco, uno de los grandes emblemas festivos de Villaviciosa, llegaron por sorpresa (en una representación teatralizada) al stand del concejo en la Feria de Muestras, donde tuvo lugar la presentación del programa de la 43º edición del Desembarco que se celebrará los próximos 23 y 24 de este mes.

"Es uno de los hechos históricos más importantes que sucedieron en su época", aseguró Cristina Carneado, presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco, que avisó de que, como siempre, no se saldrán "de lo que sucedió en realidad en aquel momento", eso sí, con algún contenido paralelo incorporado: "Va a haber cetrería, esgrima y como gran novedad, habrá música folk en directo hasta las doce de la noche ambientando la fiesta", destacó.

El acto estrella de la jornada del sábado será la recreación histórica del Desembarco, Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias con más de un centenar de figurantes. Se inicia a las 20.00 horas, con la escena de la azarosa llegada y recibimiento de las autoridades al príncipe Carlos, y posterior desfile por las calles de Tazones. Durante todo el fin de semana habrá además Mercáu del Desembarco junto a la Casa de los Hevia, en Villaviciosa, y el domingo 24 se celebrará la Ruta Imperial Carlos I.

El concejal de Deportes del concejo, José Antonio Fernández, y Manuel Villazón, pusieron en valor la carrera. "Este año hemos llegado a la 41ª edición, siendo la segunda carrera de asfalto más veterana de Asturias", señaló Villazón. No obstante, este certamen deportivo continúa creciendo en participantes, como presumió el organizador, algo que les da "mucho ánimo" para continuar, especialmente contando con verdaderos talentos como el ganador del año pasado, Alejandro Onís, o Alicia González Ruiz, "una mujer de élite en la montaña".

El programa festivo incluye actuaciones musicales, exposiciones y diversos juegos , así como la visita de la comitiva a la Virgen de la Oliva el domingo y el desfile desde la plaza de Caveda y Nava el desfile a la Casa de los Hevia, donde tendrá lugar el cierre del evento con la audiencia de Carlos V a las autoridades locales.