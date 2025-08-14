El Principado invertirá 3,2 millones en el vial Villaviciosa- Puente Agüera

El Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 3.273.289 euros para acometer la mejora integral de la carretera AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera), en el concejo de Villaviciosa. La actuación se desarrollará en un tramo de 11 kilómetros.

El proyecto incluye la rehabilitación del firme, la reposición de la señalización y de las barreras de seguridad, así como la construcción de tres muros de hormigón. En el primero de los tramos en el que se desarrollarán las obras, que va desde el inicio de la vía hasta la localidad de Bayones, se ampliará también el ancho medio de la calzada hasta los 5,50 metros y se creará un nuevo sistema de drenaje.

Se trata del primer tramo de una vía que, hasta el límite con Colunga, tiene casi 20 kilómetros, llegando la primera actuación hasta el kilómetro 11, sobrepasando así el cruce con la carretera local de la localidad de Santa Eugenia Los Pandos.

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, había informado en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves, 31 de julio, de esta previsión del gobierno regional que le había trasladado el Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. "Quiero agradecer expresamente al gobierno del Principado que haya cumplido el compromiso con este proyecto, con una inversión tan importante y necesaria, por la que este gobierno socialista lleva trabajando desde hace años. Esta buena noticia para Villaviciosa y para los vecinos se produce después de muchas manipulaciones y mentiras del PP", señala el regidor Alejandro Vega.