Fallece a los 101 años Luis Alonso, alcalde pedáneo de Candanal
Era el más veterano en este cargo en el concejo, desde el año 1950
Luis Alonso Sánchez, alcalde pedáneo de Candanal, falleció ayer en el pueblo al que dedicó toda su vida, en el concejo de Villaviciosa.
El regidor Alejandro Vega ha expresado, en nombre propio y de la Corporación municipal, sus condolencias a su familia, y ha subrayado además su reconocimiento y agradecimiento.
Luis Alonso tenía 101 años de edad y ejerció como alcalde pedáneo desde 1950.
El funeral por su eterno descanso se celebra este sábado a las 13.00 horas en el templo parroquial de Candanal.
