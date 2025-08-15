Villaviciosa, escaparate de moda: un desfile saca a la calle las creaciones de los comercios locales
Villaviciosa celebra esta semana la Semana del Comercio en la Calle, una iniciativa organizada por ACOSEVI con gran éxito de público
Villaviciosa celebra esta semana la Semana del Comercio en la Calle, una iniciativa organizada por ACOSEVI que llena de vida y color las principales vías del municipio. La programación incluye una variada oferta de actividades: conciertos, talleres, degustaciones gastronómicas y propuestas infantiles, tanto en los establecimientos participantes como en las calles, engalanadas con una vistosa ornamentación especialmente diseñada para la ocasión.
Uno de los momentos más esperados fue, una vez más, el desfile de moda infantil y femenina, que se consolidó como uno de los grandes atractivos de la semana. La emblemática alfombra morada volvió a convertirse en pasarela para que los comercios locales presentaran sus colecciones ante un público numeroso y entusiasta.
El evento tuvo lugar en la calle Valle Ballina y Fernández, donde se instaló el escenario principal. Participaron las tiendas Angelitos de Yema, 10 y 20 Only Woman, Montse Moda, Lucía Moda, Pipa y Tamara Díaz, que ofrecieron una muestra de estilo, creatividad y talento local.
