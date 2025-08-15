Villaviciosa, con la sidra por bandera, se oferta como destino turístico preferente en su Día Institucional en la Feria de Muestras

Villaviciosa hace bandera de la sidra y se reivindica como destino preferente para turistas y enamorados de la cultura sidrera, declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Por eso, su primera presencia con stand propio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias se vivió ayer con especial intensidad, durante el Día institucional del concejo. Una jornada que comenzó con la recepción de autoridades en la entrada principal del recinto, acompañadas por la Banda de Música de Villaviciosa, y continuó con un acto oficial en el Palacio de Congresos presidido por el alcalde, Alejandro Vega, acompañado del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño.

"No se entiende la cultura sidrera de Asturias sin el papel de Villaviciosa en pasado, presente y futuro", proclamó el regidor, Alejandro Vega. Lo hizo en un discurso con varias referencias a Jovellanos y con mensaje de futuro para su concejo. "Ante las dificultades, y ante la miopía o las bajas pasiones en las que se mueve el mundo político actual, creo que debemos fijarnos cada vez más en las enseñanzas de las personas valiosas, que nos deben servir para afrontar los retos de una Villaviciosa inmersa en un proceso histórico de transformación, no sólo por el influjo del contexto mundial, complejo, y en muchos aspectos, de retroceso vergonzoso e insoportable, sino por el cambio social que implica el crecimiento demográfico y económico, en un momento en el que Villaviciosa alcanza su mayor cifra de población en 45 años: 15.711 habitantes", apuntó el Alcalde.

Así se vivió en FIDMA el Día de Villaviciosa / C. V.

Vega también quiso dar un toque de atención al hilo de los "hitos históricos" que el concejo tiene por delante, como el futuro Plan General Urbano. "No será posible sin la cooperación de todos, especialmente de las administraciones autonómica y estatal, que tienen una deuda importante con Villaviciosa, especialmente en materia de inversión", resaltó.

Tras el acto, las autoridades recorrieron distintos espacios de la feria. El itinerario finalizó en el espacio de Villaviciosa, donde el Alcalde firmó en el libro de honor de la Cámara de Comercio y Guillermo Simón firmó láminas de su obra. Un escaparate al mundo en el que, como señaló Félix Baragaño, "se unen tradición e innovación" y demuestra públicamente "la importancia de Villaviciosa como concejo eminentemente sidrero y referente en Asturias".

Invitados de excepción

El Día de Villaviciosa en la Feria contó con dos invitados de altura: el pintor Guillermo Simón, autor de "Expansión", la obra que ilustra el cartel de esta edición de la feria, y el profesor Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo y redactor de la candidatura que logró que la cultura sidrera asturiana fuese reconocida mundialmente.

García aprovechó su intervención para resaltar un fenómeno que considera "muy esperanzador": el creciente interés de investigadores jóvenes por la cultura sidrera. Según explicó, actualmente se están desarrollando cinco estudios monográficos de doctorado o posgrado dedicados a diferentes aspectos de esta tradición, varios de ellos impulsados por estudiantes maliayeses. "Se está creando una escuela dentro del ámbito académico, algo muy difícil de conseguir", afirmó.

Entre los trabajos en marcha, citó investigaciones sobre la calidad de las sidrerías en el siglo XIX, la sidra en la Edad Media o las representaciones artísticas vinculadas a la industria sidrera. También se estudian periodos poco analizados, como la etapa de transición tecnológica en la producción o la influencia del Camino de Santiago en la expansión de la bebida y sus cultivos. Uno de los investigadores, Óscar Vigón, ha centrado su trabajo en la sidra de Villaviciosa en el siglo XIX, mientras que otros proyectos revisan figuras históricas como la del párroco de Amandi, José Antonio Caunedo y Cuenllas, pionero en proponer un cultivo y elaboración de la sidra con base científica, o analizan las exportaciones que convirtieron a Asturias en una de las principales potencias manzaneras de Europa.

Carla Vega / Amor Domínguez

García recordó que la sidra asturiana llegó a ser reconocida en el pasado como la mejor del mundo, y que la producción de manzana de la región llegó a situarse en la séptima posición a nivel global. Sin embargo, advirtió de que este potencial solo se podrá recuperar si se apoya la plantación de manzanos y se fomenta que las nuevas generaciones vean en el sector una oportunidad profesional.