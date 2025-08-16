La música clásica vibra en la ría: crónica de un concierto mágico en Villaviciosa

En el idílico paraje de la ría de Villaviciosa, junto a la pintoresca playina de Misiego y la emblemática Casa Rosa de 1895, se celebró ayer el esperado "Concierto sobre la Hierba", colofón del XIV Festival de la Ría "Enrique Correa". La Orquesta de Cámara Villa-Misiego, integrada por 17 músicos de cuerda y viento, ofreció una actuación memorable ante los cientos de asistentes que, año tras año, abarrotan esta cita estival imprescindible en Villaviciosa

Al inicio del concierto, Luis Correa, director artístico del festival, expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Villaviciosa por su constante apoyo a lo largo de los años, así como a los colaboradores que hacen posible el evento: El Ateneo Obrero de Villaviciosa, la Sidrería con raíz El Roxu, Óscar García, o Autocares Cabranes, entre otros.

La velada comenzó con el vibrante "Concierto para cuatro violines y orquesta" de Vivaldi, brillantemente interpretado por los jóvenes Pedro Roque, Ana Moreno y Mireia Escobar, todos ellos liderados por Juan Luis Gallego, profesor del V Curso Internacional Ateneo Obrero de Villaviciosa que, como ya es tradición, colabora con el festival. A continuación, con Liam de Paor como solista, la orquesta interpretó el "Concierto para piano en re mayor" de J. Haydn. Liam, de 16 años de edad, desplegó gran virtuosismo y sensibilidad. Después, continuando con J. Haydn, la orquesta ofreció una muestra de su gran nivel artístico al ofrecer una trepidante versión de la Sinfonía en Mi Menor del maestro austriaco.

Siguiendo en la línea que tiene el festival de apoyar a los jóvenes talentos, el concierto continuó con Navarra, de Pablo Sarasate, donde Inés Dupont y Olaya Salas brillaron como virtuosas. La velada concluyó con "La boda de Luis Alonso", de G. Giménez, dejando un alegre colofón a la edición de este año del Festival de la Ría "Enrique Correa" que se cerró con un balance artístico sobresaliente, tras ofrecer cuatro conciertos de música clásica en escenarios privilegiados como el Teatro Riera, la iglesia de Santa María de la Oliva y la campa de Misiego. Y consolidando a Villaviciosa como un referente cultural en el panorama de la música clásica. n