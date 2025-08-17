Tazones espanta los males por San Roque

La villa marinera de Tazones vivió ayer el día grande de sus tradicionales fiestas en honor a San Roque, que comenzaron el pasado viernes y continúan hoy domingo con la festividad de San Roquín. El puerto se llenó de vecinos de todas las edades, en una jornada marcada por la devoción, el sentimiento colectivo y el arraigo a una celebración profundamente sentida por la comunidad.

Nayara Álvarez, ganadora en la cucaña. | V. A.

La jornada comenzó con los sones de la Banda de Gaites Camín del Fierro, de Proaza, seguidos de la misa solemne cantada por el Coral Capilla de la Torre, de Villaviciosa. A continuación, se celebró la procesión, en la que, además de las imágenes de San Roque y la Virgen del Carmen, destacaron los ramos decorados con motivos marineros. Cestas con productos de la mar, junto con aperos de pesca, fueron portados por adultos y niños vestidos con trajes tradicionales que evocan el antiguo trabajo de los hombres y mujeres del mar. Cristina Carneado, una de las colaboradoras más comprometidas con los festejos, explicaba que «es una tradición muy arraigada y la oportunidad para que las familias que viven fuera regresen a Tazones».

La procesión con la imagen de San Roque, ayer por la mañana. | V. A.

Por la tarde, los actos religiosos y festivos continuaron con la procesión marítima de los santos. Al regreso al muelle, tuvo lugar la tradicional «quema del xigante» y subasta de ramos que llenó de asistentes el puerto. Este ritual ancestral simboliza «la purificación mediante el fuego, dejando atrás lo negativo para dar paso a lo positivo», explican los vecinos. La jornada continuó con una animada verbena, fuegos artificiales y el grupo «Los Testigos».

Las fiestas ya había empezado el viernes con las actividades festivas ya habían comenzado el viernes con la «Cucaña en la Rambla,con triunfo de Nayara Álvarez. Hoy domingo se celebra San Roquín con misa y juegos infantiles. n