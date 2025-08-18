Los "Atardeceres Musicales de Villaviciosa" llenan el teatro Riera

El ciclo "Atardeceres Musicales de Villaviciosa", organizado por la Asociación Círculo Cultural de Valdediós, continúa cosechando gran éxito de público. Bajo el lema "Las muchas caras de la voz", los conciertos se celebran en el teatro Riera, que ayer volvió a registrar ayer un lleno absoluto con más de 200 asistentes.

La velada, titulada "La palabra que encadena sonidos en armonía", estuvo protagonizada por el dúo "Saxperience", formado por Antonio Cánovas (saxofón) y Elena Miguélez (piano). El dúo ofreció una actuación brillante, destacando por su compenetración artística y sensibilidad interpretativa. El programa incluyó obras reconocidas de Maurice Ravel, Joan Albert Amargós, Jules Massenet y Manuel de Falla, entre otros compositores, que cautivaron al público en una propuesta musical emotiva y versátil.