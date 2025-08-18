El maliayés Pablo Cayado busca las claves de los materiales del futuro

Después de casi una década fuera de España, Pablo Cayado ha hecho las maletas para volver a casa. El físico, natural de Villaviciosa y con una carrera internacional consolidada en centros punteros de Alemania y Suiza, ha sido seleccionado este año como uno de los beneficiarios de la prestigiosa ayuda "Ramón y Cajal", una de las convocatorias científicas más competitivas del país. Gracias a esta beca, podrá establecerse profesionalmente en la Universidad de Oviedo e impulsar su propia línea de investigación en el campo de la superconductividad aplicada.

"Tenía muy claro que quería volver a Asturias, a mi casa de siempre", explica Cayado, que se incorporará al Departamento de Física de la Universidad asturiana. "La ayuda ‘Ramón y Cajal’ es una de las formas más directas de volver a España y seguir trabajando en la investigación, sobre todo si vienes con una trayectoria internacional detrás, ya que eso se valora mucho en el proceso de selección", explica. Y es que obtener esta ayuda no es fácil. La tasa de éxito ronda apenas entre el 15 y el 20%, con más de 2.700 solicitudes para menos de 500 plazas en la convocatoria de 2024. Pablo Cayado lo sabe bien, porque esta ha sido su tercera tentativa. "Ya había hecho dos intentos antes", confiesa.

Su vocación científica se remonta a sus años de estudiante de Física, precisamente en la Universidad de Oviedo. Tras licenciarse, decidió apostar por la investigación académica, iniciando un itinerario que lo llevó a estancias posdoctorales en el extranjero. Durante cuatro años trabajó en el Karlsruhe Institute of Technology (Alemania) y otros tantos en la Universidad de Ginebra, en uno de los laboratorios más avanzados de Europa. "Siempre recomiendo salir fuera, es clave para crecer científicamente", asegura. "En Ginebra, por ejemplo, trabajaba en el laboratorio de Alto Campo, que tiene el imán con el campo magnético más potente de Europa. Era un entorno impresionante", rememora el maliayo.

Su línea de investigación se centra en un campo poco conocido en España pero con enorme potencial: la superconductividad. Se trata del estudio de materiales capaces de conducir la electricidad sin ninguna pérdida de energía, algo que podría revolucionar múltiples sectores tecnológicos. Él lo explica de la siguiente forma: "Los superconductores permiten una conducción perfecta, sin derroche energético. Aunque parezca ciencia ficción, ya se usan en aplicaciones reales, como los imanes de los aceleradores de partículas". Pablo se especializa en materiales descubiertos en los años 80, cerámicos y particularmente frágiles. "Aunque llevan años estudiándose, siguen siendo complicados de aplicar por su fragilidad y complejidad técnica. Yo me dedico a entender sus propiedades y a buscar maneras de mejorar su rendimiento mecánico y eléctrico, para que puedan utilizarse de forma práctica", resume.

Uno de los mayores desafíos, reconoce, será desarrollar esta investigación en un país donde la superconductividad aplicada apenas tiene tradición. "Aquí en España somos pocos los que trabajamos en esto, y menos aún desde una perspectiva práctica. Es un reto, pero también una oportunidad, ya que incorporar un área de conocimiento nueva al sistema universitario asturiano puede ser un valor añadido", defiende.

Gracias a la ayuda "Ramón y Cajal", podrá estabilizarse profesionalmente y, desde ahí, acceder a otras convocatorias y proyectos que le permitan seguir creciendo como científico. Aunque la dotación económica inicial de la beca es modesta, su valor estratégico es enorme: permite iniciar una trayectoria sólida dentro del sistema español de I+D, con posibilidades reales de consolidación.

Desde su nueva base en Oviedo, Cayado se prepara para afrontar esta nueva etapa con entusiasmo. Con el acicate de que "después de tantos años fuera, volver con un proyecto propio y poder desarrollarlo aquí, cerca de mi gente, es algo que me hace mucha ilusión".