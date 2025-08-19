Villaviciosa brilló en la Feria de Muestras con más de 3.000 visitas a su stand

Éxito de la primera presencia de Villaviciosa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) con stand propio. Más de 3.000 personas pasaron a lo largo de las dos semanas del evento por el espacio maliayés para interesarse por los encantos del concejo, con lo que el gobierno municipal hace un balance "muy positivo"

Los miembros de Nieblastur, mostranado su actividad.

El momento de mayor número de visitas fue el del jueves 14 de agosto, en el que se celebró el Día de Villaviciosa en la Feria. Fue la jornada en la que tuvo lugar el acto institucional con invitados especiales como el artista y profesor maliayés Guillermo Simón, autor del cartel de FIDMA 2025, y el profesor de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de la Sidra Luis Benito García.

El stand se planteó como un marco para la actividad y la presentación de múltiples y variadas actividades cada día. El día siguiente de la inauguración oficial se dedicó a uno de los símbolos patrimoniales de Villaviciosa, la cultura del azabache, de la mano de la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa.

A lo largo de los días de feria se difundió la labor cultural que desarrolla la Fundación José Cardín Fernández y se presentaron los programas de las fiestas de Nuestra Señora del Portal y del Festival de la Manzana. En el ámbito deportivo, el CD Lealtad presentó la equipación de la temporada 2025/2026, y las chicas del equipo femenino de fútbol sala del CD Rodiles se dieron a conocer como pregoneras de la fiestas locales, en reconocimiento a su labor deportiva y de dinamización social en Villaviciosa.

También se mostró la labor de colectivos señeros como la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa o la Sociedad Ateneo Obrero de Villaviciosa. Hubo espacio para para el folclore asturiano, con el grupo Grupo Villaviciosa Aires de Asturias, la Banda de Música de Villaviciosa y la presentación del Festival Internacional de la Gaita.

Se difundieron asimismo los actos de la recreación histórica del Desembarco de Carlos V en Villaviciosa, así como los valores y riqueza patrimonial del municipio como destino cultural y religioso, con el Camino de Santiago, la Semana Santa, el prerrománico y el románico y el conjunto monumental de Valdediós como banderas.

El Grupo de Acuarelistas de Nieblastur trasladó el pasado sábado su actividad semanal "Sábados de Gloria" a la Feria, y el domingo se dio por cerrada la actividad con la fabada de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, que promocionaron otro de los certámenes agroalimentarios de más peso de Villaviciosa. Se sirvieron 283 degustaciones.

"Trabajaremos para incluir de nuevo esta acción promocional de Villaviciosa y sus asociaciones en los presupuestos del próximo año para volver a estar presentes", avanza el alcalde, Alejandro Vega.