Balcones del Paraíso: El Mirador de les Muyeres, memoria y horizonte en Tazones

Desde lo alto de una pequeña atalaya, entre callejuelas empedradas y empinadas y pintorescas casas blancas con puertas y ventanas de colores que se asoman al Cantábrico, el Mirador de les Muyeres guarda en silencio la memoria de Tazones. Un enclave que, aunque quizás pase desapercibido para algunos, forma parte de la historia de la villa pesquera.

Y es que este no es un mirador cualquiera; allí, hasta finales de los años setenta, se reunían las mujeres para esperar el regreso de los pescadores, oteando el horizonte con la misma mezcla de esperanza y preocupación que acompaña siempre a la vida marinera. En este mismo punto, una escultura de una mujer sentada en un banco de madera recuerda la figura de las rederas. En él se sienta una mujer con la mirada fija en las mallas que cosían con paciencia infinita, siempre "para casa" y no para su venta, símbolo de un oficio que sostuvo el trabajo y la identidad de esta comunidad de pescadores. Con este gesto se homenajea, desde su instalación en 2023, a todas aquellas mujeres. Y la ubicación tampoco es cuestión de azar. Se encuentra frente a la que era la casa de María Jesús Muslera, "La preciosa", una de las últimas rederas.

"Me emociona pensar en ellas, porque al final eran las que sostenían todo desde tierra, mientras los hombres iban al mar", comenta emocionada Carmen Álvarez, una visitante que, a pesar de residir en León, cuenta con raíces familiares muy ligadas al mundo de la pesca. "Es un rincón precioso, de esos que se quedan grabados en la memoria, mucho más con este día que nos acompaña", añade su marido, Manuel Pinto.

La placa informativa que explica el origen del lugar y su primitiva función. / C. V.

Este mirador no solo evoca el día a día de un pueblo volcado en el mar, sino también episodios que marcaron la historia. Fue en esta misma ensenada, un 19 de septiembre de 1517, donde desembarcó el joven príncipe Carlos de Gante, futuro Carlos I de España y V de Alemania. Aquel día, una flota de cuarenta naves que inicialmente se creyó enemiga terminó trayendo consigo al que llegaría a ser uno de los monarcas más poderosos de Europa.

Es fácil imaginar cómo, desde este balcón natural, los ojos curiosos de los vecinos contemplaron el inesperado espectáculo de aquel arribo, sin saber que asistían a un capítulo decisivo del destino del continente. Hoy, más de cinco siglos después, Tazones revive cada agosto esa escena con su célebre recreación del Desembarco, que llena de vida las calles y devuelve al puerto el bullicio de antaño, una estampa que se repetirá precisamente este fin de semana.

La mujer tallada que decora el mirador. / C. V.

Este enclave forma parte también de la Ruta de los Bancos de Villaviciosa, un itinerario que invita a descubrir rincones singulares del concejo a través de asientos convertidos en pequeñas obras de arte. Un total de siete bancos "personalizados" a los que se suman otros dos sencillos que invitan a descubrir algunas de las vistas más impresionantes del concejo.

En el de Tazones en concreto, la magia del lugar conquista inevitablemente a quienes se asoman a sus barandillas. Ana Cantos y Francisco Javier Medina, un matrimonio de Málaga que estos días recorre la costa asturiana, se detuvieron en el mirador antes de continuar su ruta hacia Avilés. "No es nuestra primera vez en Asturias, nos encanta por la gente, la gastronomía, la vegetación… todo tiene un encanto especial", cuentan. "Es la primera vez que venimos a Villaviciosa y nos ha sorprendido mucho Tazones. Es pequeño, pero lleno de historia. Este mirador lo dice todo: mar, tradición y paisaje", añaden.

Panorámica de Tazones. / C. V.

Otros turistas, como Laura García, llegada desde Valladolid, reconocen que habían leído sobre el Desembarco de Carlos V, pero no imaginaban poder sentirlo tan cerca. "Aquí entiendes de verdad lo que significa la historia cuando está ligada a un pueblo. Lees sobre ello y puedes hacerte una idea, pero cuando llegas aquí y lo ves en persona, y piensas que donde estás leyendo un cartel informativo fue el suelo que pisaron aquellas personas, y se vive de otra manera", expresa mientras que sus hijos juegan en el banco de madera, sin saber que, a pocos metros, hace siglos se tomó tierra por primera vez en España un futuro emperador.

Hoy, la escultura y el mirador se han convertido en parada obligada para quienes suben por las callejuelas empedradas de Tazones. Algunos lo descubren por azar, otros lo buscan atraídos por las reseñas, y todos se detienen unos instantes frente al horizonte azul que abraza al puerto. Allí, donde la brisa huele a salitre y a memoria, es posible sentir el latido de generaciones que vivieron, y viven, pendientes de un mar tan generoso como implacable.

El Mirador de les Muyeres es, en definitiva, un lugar donde convergen pasado y presente. Un balcón del paraíso maliayés.

A la zona del mirador solo se puede llegar a pie. El empedrado original de las callejuelas no lo hace sencillo, pero puede accederse o bien a través de las calles centrales tras la iglesia, o por la última calle que sube hacia la derecha antes de llegar a la zona de la playa.

Además de poder disfrutar de unas vistas envidiables al Cantábrico desde el mirador, Tazones cuenta con una amplia oferta gastronómica, especialmente dedicada a los productos del mar. También puede visitarse la iglesia parroquial de San Roque o la famosa Casa de las Conchas.

Los turistas que llegan a Tazones suelen sorprenderse por el encanto de una pequeña villa pesquera en la que también se recuerda su relación con la caza de ballenas. También se disfruta de la historia que emana la localidad, su tradición azabachera y la historia del desembarco de Carlos V.