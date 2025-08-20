Los ecologistas critican la retirada de los carteles que prohibían actividades náuticas en zonas restringidas de la ría de Villaviciosa

La gestión del uso turístico de la ría de Villaviciosa vuelve a estar en el punto de mira. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha expresado su “sorpresa y malestar” tras la retirada de los carteles que advertían de la prohibición de realizar actividades náuticas en la Ensenada de Misiego y en la isla del Bornizal, zonas catalogadas como de uso restringido en el Instrumento de Gestión Integral de la ría. Para el colectivo, la decisión supone “una dejación de funciones por parte del Gobierno de Asturias” al permitir la continuidad de actividades que califican como ilegales.

Los ecologistas insisten en que estas áreas, de reducido tamaño pero de enorme importancia biológica, son esenciales para la nidificación y el descanso de numerosas aves acuáticas, muchas de ellas migratorias. “No estamos hablando de toda la ría, solo de dos microespacios de especial valor ecológico, pero se permite que piraguas, tablas de paddle surf o incluso motos de agua espanten a las aves que justifican la declaración de este entorno como reserva natural”, explicó Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora. “Es incompatible querer conservar la ría y, al mismo tiempo, fomentar usos recreativos que acaban destruyendo lo que la hace única”, añadió.

La ría de Villaviciosa está reconocida como Reserva Natural, Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves y Humedal Ramsar de importancia internacional. Estas figuras de protección buscan garantizar la conservación de un ecosistema que desempeña un papel clave en las rutas migratorias de las aves europeas, al ofrecer alimento y refugio durante sus desplazamientos entre el norte de Europa y África. Según los ecologistas, “cualquier alteración en estos espacios reducidos compromete no solo a las especies locales, sino a poblaciones enteras que dependen de estos enclaves como áreas de descanso”.

La Coordinadora subraya además que desde hace años viene reclamando medidas de control más estrictas y que ya en el último Foro de la Ría, celebrado en enero, insistieron en la necesidad de actuar frente a la proliferación de prácticas deportivas en zonas restringidas. “El propio Principado nos reconoció hace solo unos días que estaba adoptando medidas para impedirlo y nos envió una carta muy clara en ese sentido. Por eso nos sorprende que se coloquen los carteles y se retiren al día siguiente”, señaló Pontigo.

Desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias sostienen en dicha carta que sí se están realizando actuaciones. En respuesta a la denuncia de la Coordinadora, el Principado asegura que los Agentes Medioambientales ya están llevando a cabo labores de vigilancia e instan a abandonar la zona a quienes practican actividades no autorizadas. Además, se han remitido escritos tanto a empresas de turismo activo como a la Demarcación de Costas y al Servicio de Puertos para advertir de la prohibición, y se ha solicitado autorización para reforzar la señalización.

Pese a ello, el colectivo ecologista reclama más contundencia y pide que no se ceda a las presiones locales. “El Ayuntamiento de Villaviciosa niega la evidencia científica y alienta la masificación en los únicos dos espacios restringidos de la reserva, cuando lo que debería hacer es protegerlos”, denuncian. La Coordinadora insiste en que mantener una distancia prudencial con las aves, especialmente en época de cría, es esencial para evitar su estrés y garantizar su supervivencia, y recuerda que “no se puede invertir en la recuperación del humedal al tiempo que se permite que desaparezcan los valores naturales que lo hacen singular”.