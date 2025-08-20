El Principado licita ya la obra de la carretera Villaviciosa- Puente Agüera: estos son los plazos

El Principado ha aprobado la licitación, por el procedimiento de anticipado de gasto, de las obras de la mejora intengral del primer tramo dela carretera AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera). El anuncio se produce una semana después de que el el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias autorizabr un gasto de 3.273.289 para acometer estos trabajos.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha facilitado ahora su licitación con carácter de financiación plurianual, y de eso modo será posible el proyecto de forma que pueda estar en obras a comienzo del año que viene, una vez que se completen todos los trámites de presentación de ofertas, mesas de contratación, contrato, y replanteo de las obras.

«Quiero agradecer expresamente al Principado que haya cumplido el compromiso con este proyecto, con una inversión tan importante y necesaria, por la que este gobierno socialista lleva trabajando desde hace años», destaca el Alcalde, Alejandro Vega.

Las obras de mejora abarcarán un tramo de unos 10,6 kilómetros de la carretera AS-330 en el término municipal de Villaviciosa, hasta pasado el enlace con el núcleo rural de San Eugenia. El plazo de ejecución es de siete meses y las empresas interesadas tendrán ahora hasta el 15 de septiembre para presentar sus ofertas.

La actuación, que se divide en dos fases, comprende la pavimentación de la vía desde el punto kilométrico (PK) 0+412 al 11+000. En el primer tramo, desde el inicio hasta pasada la localidad de Bayones, en el kilómetro 7,5, se ampliará el ancho medio de la calzada, que pasará de 4,7 a 5,5 metros. También se renovará el sistema de drenaje. En un segundo tramo, entre los kilómetros 7,5 y 11, se construirán tres muros de sostenimiento de hormigón.

Las obras se completarán con la reposición de la señalización vertical y horizontal y la instalación de barreras de seguridad en los 10,6 kilómetros en los que se actúa.

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, había informado en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves, 31 de julio de esta previsión del gobierno regional que le había trasladado el Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y ahora se ha confirmado el compromiso del Gobierno del Principado con la licitación de las obras en este año.

«En este sentido, quiero recordar que esta buena noticia para Villaviciosa y para los vecinos, que disgustará a la oposición del PP, se produce después de muchas manipulaciones y mentiras», subraya el regidor.