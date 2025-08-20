Villaviciosa exige al Principado que corrija las vallas que estrechan la carretera de Priesca

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha solicitado formalmente a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que no recepcione las obras de mejora de la carretera autonómica VV-15, en Priesca, hasta que se corrijan los defectos detectados en la colocación de las vallas de protección. Según el escrito remitido al Principado por el gobierno local este mismo miércoles, la instalación de las barreras de seguridad ha provocado un estrechamiento de la vía en varios puntos, llegando incluso a dificultar el paso de vehículos largos, como autobuses, y generando una mayor situación de riesgo tanto para conductores como para peatones.

El alcalde, Alejandro Vega, explica que se trata de un asunto de especial gravedad, ya que la carretera forma parte del Camino Norte de Santiago, con un intenso tránsito de peregrinos y ciclistas, y es además el único acceso a la iglesia de San Salvador de Priesca, declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

“Consideramos que la dirección de obra y la empresa deben corregir estas deficiencias en la colocación de las vallas de seguridad en los puntos que estrechan la carretera. Habíamos logrado que las revisaran, pero se han colocado, a nuestro juicio, mal en varios puntos, y es una pena que una obra tan necesaria, y que se estaba ejecutando bien, se malogre por esto. Hemos peleado mucho por esta mejora”, señala.

El gobierno local ya había trasladado en numerosas ocasiones sus advertencias al Principado, tanto de manera telefónica como por correo electrónico, a distintos niveles de responsabilidad, desde la empresa adjudicataria y la dirección de obra hasta la Dirección General y la propia Consejería. El Ayuntamiento ha pedido un informe al Ingeniero de Caminos municipal que será enviado al Principado y ha mostrado también su apoyo a las quejas presentadas por las asociaciones vecinales El Tilar de Priesca y La Llera.

En el escrito, el consistorio reclama personarse en el expediente y solicita que no se recepcionen las obras hasta que se subsanen los incumplimientos de la normativa vigente sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.