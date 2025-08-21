Ya es un clásico en el verano maliayo. El Desembarco de Carlos V en Tazones y Villaviciosa regresa este fin de semana en su 43 edición con dos jornadas llenas de música, cetrería, esgrima y más de 100 figurantes que transformarán sus calles en un escenario medieval. Las actividades están dirigidas a todos los públicos, desde los más pequeños a los más curiosos e interesados por la época medieval y sus recreaciones.

El fin de semana medieval más esperado de Villaviciosa y Tazones: el 43º Desembarco de Carlos V

El Desembarco de Carlos V, declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional, se renueva cada año con el objetivo de dar a los asistentes el mejor espectáculo medieval. Este año, la renovada estancia de Carlos V en la Casa de los Hevia cuenta con una exposición que apuesta por la accesibilidad y el empleo de nuevas tecnologías. En esa sala se encuentra la maqueta del navío Engelen, el barco-trono en el que hace más de 500 años llegó el joven príncipe a la costa asturiana.

La parte artística de la recreación histórica en Tazones y Villaviciosa está dirigida por Anacelia Álvarez, contando con el apoyo del grupo Teatro Contraste. Además, este año se amplía la propuesta musical con la actuación de Rollu Folk y del grupo Gaeloc. También contarán con las exhibiciones de la Escuela Gavdiosa Esgrima Histórica de Asturias, que se suma este año al programa participando también en el desfile. Con ellos se podrá ver una demostración del uso de espadas de dos manos y espadas roperas coetáneas a la época de Carlos V, y reproducciendo de manera fidedigna las técnicas y armas históricas. Otra de las novedades de este año es el concierto de la Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa en la Iglesia de San Miguel de Tazones, con entrada gratuita el viernes 22 a las 20.00h.

Actividades, talleres y exhibiciones

Los actos conmemorativos del 43º Desembarco comienzan a las 12.30h del sábado 23 de agosto en Tazones. La música de Geloc estará animando el ambiente y los visitantes podrán disfrutar de "¡Al mariaxe!", un recorrido por las calles del lugar dirigido por Cristina Carneado, presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco Carlos V. Por la tarde serán los bailes en corro de hidalgos montañeses de la Asociación Cultural El Palenque de Laredo, antes del Desembarco. Durante toda la jornada habrá talleres de pesca, confección de mallas para redes y una zona de juegos infantiles para garantizar la diversión de todos los asistentes.

Sin embargo, el acto estrella no comenzará hasta las 20.00h si las condiciones climáticas lo permiten, hora a la que se dará la escena de llegada y recibimiento de las autoridades al príncipe Carlos y su desfile por las calles de Tazones junto a decenas de figurantes.

Como es habitual en ediciones anteriores, estará disponible el servicio de autobús lanzadera ALSA Villaviciosa- Tazones, que sale desde la estación de la villa cada hora a partir de las 11.30h hasta las 22.30h y último regreso a las 23.00h. Además, también se habilitará un aparcamiento en Oles con servicio de autobús lanzadera desde las 12.30h hasta las 00.00h con el objetivo de evitar problemas de aparcamiento en Tazones.

Para la jornada del domingo 24, Villaviciosa acoge un intenso programa de recreación, que arranca a las 11.30h con la apertura del Mercáu del Desembarco, junto a la Casa de los Hevia, estancia que los visitantes podrán conocer gracias a las visitas teatralizadas organizadas por el grupo Teatro Contraste. Son dos visitas, a las 11.30h y a las12.30h, de 40 minutos de duración y con pase gratuito, que se podrá recoger en la Oficina de Turismo de Villaviciosa a partir del viernes 22.

La animación musical continuará con el grupo Geloc, que recorrerá las calles de la villa a partir de las 12.30h. Grandes y pequeños podrán disfrutar de la jornada con los Juegos de Madera del Desembarco en la Plaza de Caveda y Nava. Allí también habrá una exhibición de cetrería y de esgrima. Finalmente, a las 19.00 tendrá lugar el desfile que le pondrá el broche de oro a un gran fin de semana medieval.