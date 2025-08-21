El SERIDA convoca su III Concurso de Fotografía dedicado a la cultura sidrera

El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) mantiene aún abierta la convocatoria del III Concurso de Fotografía del SERIDA, que en esta edición se desarrolla bajo el lema “Asturias es sidra”. El certamen, de carácter bianual, pretende difundir los ámbitos de investigación en los que trabaja la entidad y, al mismo tiempo, estrechar lazos con la sociedad.

Las imágenes deberán presentarse en formato digital, desde el cultivo de la manzana y el proceso de elaboración hasta el consumo y las fiestas tradicionales, y estar relacionadas con la cultura sidrera, recientemente reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se concederán tres galardones: un premio del Jurado, dotado con 500 euros, y dos premios populares, consistentes en cestas de productos de la marca “Alimentos del Paraíso”.

Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías inéditas, en color o blanco y negro, en formato JPG y con un tamaño mínimo de 1 MB. Las obras deberán enviarse al correo electrónico fotografia.serida@asturias.org junto con el formulario de inscripción, disponible en la web. El jurado, integrado por expertos en arte y fotografía, además de representantes del SERIDA y de las entidades patrocinadoras, será el encargado de seleccionar las imágenes finalistas y la obra ganadora, que junto a otras destacadas podrán publicarse en la revista Tecnología Agroalimentaria.

Para participar en el concurso, patrocinado por Caja Rural de Asturias y la Cooperativa, el plazo de presentación de candidaturas permanece abierto hasta el 31 de agosto a las 20.00 horas.