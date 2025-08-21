Del taller al escaparate: Marleti Acevedo debuta con su primera colección de moda, con doce piezas que reivindican la costura lenta y duradera

El pasado mes de julio tuvo lugar un estreno muy esperado. La modista de Villaviciosa María Teresa Acevedo, más conocida como Marleti, presentó su primera colección de moda. Bajo el nombre "Marleti", la diseñadora materializó un proyecto que llevaba años rondándole en la cabeza y que ahora ve la luz con doce piezas exclusivas, confeccionadas con mimo y fieles a una filosofía clara: volver a valorar la ropa bien hecha, aquella que dura y se adapta a la vida real.

La colección combina tres tejidos principales que reflejan su apuesta por la calidad y la sostenibilidad: tweed con lurex, lino bordado con algodón y un satén 100% reciclable. “Son géneros nobles, con los que una prenda puede acompañarte tanto a un evento como a la oficina o a una salida informal, según cómo la combines”, explica. Todas las piezas cuentan con acabados artesanales y bajos cosidos a mano, y forradas, un detalle que, insiste, “cambia por completo la caída y el empaque de una prenda”.

La inspiración bebe de la moda de los años 50, una época en la que, como señala, “se ensalzaba la feminidad y los cuerpos con cortes que favorecían”. De ahí que en la colección convivan vestidos, faldas, cuerpos y blusas con siluetas clásicas reinterpretadas. Entre ellos destaca un modelo de aire lencero y otro que, por su color y caída, desfiló como vestido de novia, aunque podría transformarse fácilmente en traje de fiesta cambiando el color del tejido.

Lejos de acumular stock, Marleti ha optado por un modelo de producción bajo demanda. Encarga un metraje limitado de cada tejido y confecciona cada prenda a medida de la clienta, “y una vez se termine la tela, se termina ese modelo, es parte de la exclusividad que me gustaría darle a mis diseños”, reivindica. El tallaje base va de la XS a la L, pero se adapta a cualquier cuerpo. “Si alguien usa una XXL o necesita combinar diferentes tallas según pecho o cadera, se ajusta sin problema. Es una confección semi a medida pensada para mimar a cada persona”, subraya.

La colección ha tenido una buena acogida pese a las dificultades técnicas que han retrasado el lanzamiento de su tienda online. “Pensaba que lo tenía resuelto pero está yendo un poco más lento. Fue un jarro de agua fría, pero sigo adelante y a la espera de que se solucione pronto”, admite. Mientras tanto, atiende los primeros encargos desde su taller de la calle Ramón del Valle Ballina, en Villaviciosa, donde ya ha habido clientas que se han interesado por modelos de esta primera colección.

Marleti defiende la relación entre calidad y durabilidad frente al consumo rápido. “Una pieza bien hecha dura años, igual que un buen abrigo de nuestras abuelas. No compite con lo barato de usar y tirar, simplemente es un concepto diferente, otra forma de entender la moda”, sostiene. En paralelo, prepara un guiño especial: cada prenda llevará el nombre de una de sus clientas habituales, como tributo a la confianza que le han dado en su trayectoria.

“Prefiero ir a contracorriente, fiel a mi forma de ver la moda. Si funciona, bien, y si no, también. Lo importante es que cada pieza salga del corazón y esté pensada para durar”, concluye la modista maliayesa, que tras este primer paso ya recibe peticiones para nuevas propuestas de entretiempo e invierno.