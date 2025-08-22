Villaviciosa urge la construcción de rotondas en El Riañu y Quintueles: estas son las reivindicaciones del Ayuntamiento

El equipo de gobierno de Villaviciosa ha intensificado su reclamación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al Principado de Asturias para que se ejecuten dos rotondas largamente demandadas en la N-632: la del cruce de El Riañu, en la intersección con la carretera AS-256 hacia Tazones y El Puntal, y la de Quintueles-Venta La Esperanza. Ambas conexiones quedaron sin resolver en 2003, cuando se inauguró la autovía.

Estas peticiones se han planteado de forma reiterada desde 2015 sin que se haya logrado la ejecución de los proyectos. El alcalde, Alejandro Vega, ha solicitado una nueva reunión con la actual delegada del Gobierno para trasladarle la urgencia de dar prioridad a estas obras.

Los datos respaldan las quejas. Diversos informes sitúan a la N-632 como una de las carreteras más peligrosas de Asturias. La asociación Automovilistas Europeos Asociados identificó en su análisis 2018-2022 varios tramos de la vía como puntos negros, destacando los kilómetros 54 y 59, donde se registraron seis accidentes con víctimas en cada uno, y con índices de peligrosidad superiores a 1.000, muy por encima de la media nacional. En diciembre de 2024, se señaló que la N-632 fue la carretera interurbana con más accidentes en el Principado, con 22 siniestros en ese periodo, superando a la AS-17 y a la AS-II.

«El desastre de Fabares, que obligó a gastar millones de euros, dejó sin resolver los enlaces y la entrada a Villaviciosa. El Ministerio tiene esa deuda con Villaviciosa y es una necesidad», afirma el alcalde, que también recuerda que el Ayuntamiento ya ha tenido que costear con fondos propios la construcción de dos rotondas a la entrada de la villa.

El regidor subraya que «no es de recibo que sean los vecinos de Villaviciosa quienes paguen de su bolsillo actuaciones que corresponden a otras administraciones» y asegura que el Consistorio seguirá peleando para que estas glorietas se construyan cuanto antes, asumiéndose las competencias y obligaciones que correspondan.