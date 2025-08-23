Dos neozelandeses en el Camino cautivados por Villaviciosa y la cultura de la sidra: "Nunca habíamos visto algo igual, es espectacular"

Desde las lejanas tierras de Wellington, capital de Nueva Zelanda, Kathleen Eveline Macdonald y Trevor Lothian Macdonald han regresado a España para embarcarse en una nueva aventura. Esta vez quieren realizar el Camino del Norte como peregrinos a Santiago en un viaje que combina el desafío físico con la inmersión cultural durante sus vacaciones de verano, un trayecto que ya los llevó a completar el Camino Francés en 2023.

"Este año comenzamos en Irún, pasamos por San Sebastián y Bilbao, y hacemos diez días en bicicleta hasta Santiago. Son unos 865 kilómetros en total", explican. Kathleen, violonchelista y profesora en la orquesta de Wellington, y Trevor, especialista en electrónica aplicada a barcos pesqueros, han concebido este viaje no solo como una actividad de ocio y afición al ciclismo, sino también como una conexión profunda con la historia y el espíritu peregrino. "Lo estamos haciendo como parte de nuestros 14 días de vacaciones, no solo por ocio, sino también por conexión con la historia y el espíritu peregrino, por nuestra afición a la bicicleta, y para honrar a los peregrinos originales", subrayan.

Villaviciosa y su arraigada cultura sidrera se han convertido en uno de los puntos culminantes de su itinerario. "Nueva Zelanda es muy verde, como Asturias, y nos hemos sentido identificados con muchos aspectos de esta tierra, pero nunca habíamos visto algo como la sidra de aquí. Fue espectacular", confiesa Kathleen, visiblemente entusiasmada. Su visita a la Sidrería El Portal les brindó una inmersión completa en esta tradición, con una detallada explicación en inglés por parte de su propietario y campeón escanciador, Antonio Sorca, y la joven escanciadora Noemí de Dios Varas.

"Nos encantó descubrir que aquí la sidra es mucho más que una simple bebida; es un conjunto de tradiciones, rituales y prácticas sociales arraigadas en la vida cotidiana y hasta en muchas celebraciones y fiestas. El vaso y el escanciado son un rito único, elementos centrales de esta cultura para apreciar su magnífico sabor", añade Trevor. La pareja se mostró sorprendida al conocer también la versatilidad de la sidra, que se utiliza incluso en la preparación de vermuts, postres y platos típicos asturianos. "Disfrutamos muchísimo de conocer esta cultura y sus tradiciones", concluyen entusiasmados Kathleen y Trevor.

Durante su recorrido por Asturias, ambos destacan la calidez de la gente y la belleza del paisaje como ingredientes esenciales de su experiencia. "Nos encanta el Norte de España: el Camino, las personas, el ambiente… Todo está siendo excelente", afirman. No dudan en mencionar otro grato descubrimiento: "La gastronomía en torno a la sidra, que, junto a los culinos escanciados, ha sido una de las grandes sorpresas que nos llevamos de recuerdo del Camino por Villaviciosa", concluyen mientras prosiguen su peregrinaje hacia Santiago.